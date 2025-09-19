Возведение "коробки" дома предполагает создание фундамента, возведение стен и монтаж крыши, но без выполнения внутренних и внешних отделочных работ. В 2025 году на это нужно потратить немалую сумму денег.

Во сколько именно в 2025 году обходится "коробка" дома и что вообще входит в это понятие, рассказывает 24 Канал.

Что входит в "коробку" дома?

"Коробка" дома предусматривает фундамент, стены и крышу, без окон, дверей и фасада. Ее начинают возводить из фундамента, то есть базы, на которой держится все здание. Его тип может варьироваться в зависимости от проекта и грунтовых условий.

Далее строят стены – основные несущие конструкции, определяющие архитектуру и внутреннюю планировку дома. Их возводят из выбранного материала – кирпича, газоблока, бетона и тому подобное.

Кроме того, "коробка" предусматривает возведение перекрытия – горизонтальных элементов, которые разделяют этажи, создавая межэтажные уровни.

Кровля (кровельная конструкция) – верхняя часть дома, которая защищает его от атмосферных осадков и выполняет теплоизоляционную функцию.

Этапы возведения "коробки": подготовка территории к строительным работам, разметка территории и само строительство конструкций.

Сколько стоит "коробка" дома с гаражом и подвалом?

О стоимости "коробки" дома в 2025 году в тиктоке рассказал человек, который делает ремонт.

Общая площадь дома, который он описывает в ролике, составляет 139 квадратных метров. Гараж имеет 38 квадратов, а подвал – 24 квадрата.

На разработку проекта человек потратил 900 долларов. За электроэнергию 20 киловатт (временное присоединение) выложил 500 долларов. Скважина на 55 метров стоила 1 100 долларов. Фундамент на дом площадью 107 квадратных метров обошелся в 5 400 долларов, на подвал ушло 3 400 долларов. Стены и лестницы стоили 12 тысяч долларов. Перекрытие первого этажа – 2 000 долларов. А за крышу пришлось отдать 7 000 долларов.

Общая сумма, которую мужчина потратил на "коробку", – 32 300 долларов.

Важно! За последние годы стоимость строительства в Украине значительно возросла из-за ряда факторов. По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, цены пошли вверх из-за подорожания стройматериалов, усложненную логистику. Кроме того, критической стала нехватка специалистов в строительной сфере является критической проблемой.

Где в Украине активно строят жилье?

В первом полугодии 2025 года по Украине сдали в эксплуатацию 51,5 тысячи новых квартир. Это на 6,7% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Лидером по показателю роста стала Одесская область. В регионе за первое полугодие сдали 6 570 квартир, что на 56% больше, чем в прошлом году. Также существенно возросло количество новостроек в Черкасской области – прирост 51,6%. В 2025 году в регионе появилось 1 126 новых квартир, тогда как в 2024 году было только 760 квартир. Высокий прирост также зафиксирован в таких областях: Николаевская – 35,8%, Черниговская – 24,4%, Тернопольская – 23,7%.

По количеству нового жилья лидером остается Киевская область – 9 853 квартиры в 2025 году (без Киева). Следующей в списке идет собственно столица – 7 380 квартир. А замыкает тройку Львовщина – 5 646 квартир.