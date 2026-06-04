Почти каждый второй коттеджный городок в Украине строят в двух областях: какие регионы лидируют

Несмотря на сокращение количества коттеджных городков по сравнению с довоенным периодом, строительство такого жилья продолжается в 13 областях Украины. Больше всего новых проектов сейчас возводят в Киевской и Львовской областях.

Где в Украине сосредоточено строительство коттеджных городков?

По данным портала ЛУН, 45% всех активных строек приходится на Киевскую и Львовскую области.

Смотрите также Арендовать или покупать: где платеж по "еОселе" уже ниже аренды

Лидером по количеству коттеджных городков, которые находятся на этапе строительства, является Киевская область со 115 проектами. Далее следуют Львовская область, где строят 60 городков, и Ивано-Франковская с 34 объектами.

Показатели других регионов существенно ниже. В Закарпатской, Хмельницкой и Днепропетровской областях насчитывается по семь активных застроек. В Одесской области строят шесть коттеджных городков, в Винницкой – пять. Еще по три объекта возводят в Тернопольской и Житомирской областях, а в Волынской, Черновицкой и Харьковской – по два.

Какие областные центры имеют больше всего активных строек?

Среди областных центров наибольшее количество зафиксировано в Киеве – там строят восемь коттеджных городков. В тройку лидеров также вошли Хмельницкий с шестью объектами и Ужгород, где реализуют четыре проекта.

Во Львове, Тернополе и Черновцах насчитывается по три активные стройки. В Днепре и Ровно возводят по два коттеджных городка. В Житомире и Одессе продолжается строительство по одному такому объекту. Еще по одному активному строительству коттеджного городка зафиксировано в Харькове, Чернигове и Николаеве.

Сколько стоят частные дома в Украине?

Стоимость частных домов в Украине существенно отличается в зависимости от региона и города. Самыми дорогими остаются западные областные центры, где спрос на загородное и частное жилье остается высоким.

По данным ЛУН, самый дорогой квадратный метр среди частных домов на западе страны стоит во Львове в среднем 1 420 долларов. Для сравнения, в Ужгороде этот показатель составляет 1 190 долларов за квадратный метр, в Ивано-Франковске – 964 доллара, в Черновцах – около 925 долларов, а в Луцке – примерно 880 долларов.

Если сравнивать общую стоимость домов, то Львов уступает только Киеву. Медианная цена частного дома во Львове составляет около 210 тысяч долларов, тогда как в столице – 231 тысячу долларов.

В Ужгороде такое жилье в среднем стоит 169 тысяч долларов. Высокие цены также сохраняются в Ивано-Франковске и Черновцах. Эксперты объясняют это ограниченным предложением качественного жилья, развитой инфраструктурой и стабильным спросом в относительно безопасных регионах страны.