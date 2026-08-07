Кредит на жилье можно приостановить: кому разрешат не платить

Украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, в некоторых случаях могут приостановить выплаты по кредиту. Однако такая возможность доступна не всем и предусматривает отдельный порядок оформления.

Кто может приостановить выплаты по кредиту на жилье

Приостановить платежи можно по жилью, приобретенному в рамках программы "Жилье для ВПЛ" или других льготных кредитных программ, сообщили в Госмолодежном жилье.

Это касается случаев, когда квартира или дом, за которые заемщик до сих пор выплачивает кредит, были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. Чтобы приостановить выплаты, повреждение или уничтожение жилья необходимо официально зафиксировать.

Как приостановить выплаты по кредиту на жилье

После повреждения квартиры или дома в первую очередь необходимо зафиксировать последствия. При необходимости можно вызвать ГСЧС по номеру 101 и полицию по номеру 102.

Владельцу также следует сделать фото и видео жилья снаружи и внутри. Необходимо сохранить официальные уведомления об обстреле или другие материалы, подтверждающие боевые действия.

О повреждениях необходимо сообщить в орган местного самоуправления или военную администрацию по месту нахождения недвижимости. После этого владелец подает информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе. Это можно сделать через приложение "Дія" или обратившись в ЦПАУ.

Далее жилье должна осмотреть специальная комиссия. По результатам осмотра она составляет акт, а данные о квартире или доме вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

После получения акта заемщик обращается в региональное управление "Держмолодьжилья" с заявлением о приостановке платежей по кредиту.

При этом дата подачи заявления не определяет, с какого момента начнет действовать пауза. Платежи могут приостановить со дня, когда жилье фактически было повреждено или уничтожено. Поэтому даже если осмотр провели и документы оформили позже, ориентируются на дату фактического повреждения или уничтожения жилья.

Напомним, в 2026 году Украина привлекла 351 миллион евро на жилищные программы и поддержку ВПЛ. Средства будут направлены, в частности, на программу "еВосстановление", социальное жилье, льготную ипотеку и жилищные ваучеры.