Российский рынок недвижимости переживает один из самых больших кризисов за последние годы. Спрос падает, ипотека дорожает, а застройщики массово останавливают проекты. Вероятно, Кремль использует отрасль не для поддержки экономики, а как инструмент выкачивания денег из собственных граждан.

Как Кремль превратил жилье в способ изъятия сбережений?

Российские власти намеренно создают иллюзию "доступного" жилья, чтобы заставить население вкладывать последние сбережения в недвижимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Рынок превращен в финансовую черную дыру, которая вытягивает средства из граждан, прикрываясь программами "льготной ипотеки".

На самом деле ставки по кредитам остаются высокими – более 25%, а количество льготных программ сократилось на четверть. В то время, как россияне пытаются удержать жилье, государство направляет полученные средства на покрытие военных расходов.

Где больше всего упал спрос на жилье?

Спрос на жилье продолжает стремительно снижаться в большинстве регионов России. За девять месяцев 2025 года продажи упали в крупнейших городах страны.

Худшая динамика в:

Красноярске, на 37,1% меньше;

Волгограде на 32,8% меньше;

Краснодарском крае на 32,2% меньше;

Санкт-Петербурге на 29,9% меньше, чем в прошлом году.

Такие данные указывают на фактическую стагнацию рынка. Даже искусственное стимулирование через льготные программы не помогает удержать спрос.

Почему доверие к застройщикам и банкам резко упало?

Как отмечают аналитики, россияне все чаще отказываются от покупки квартир, ожидая дальнейшего падения цен. Банки ужесточают условия кредитования из-за роста рисков невозврата.

Это создает эффект домино: покупатели не берут кредиты, застройщики замораживают проекты, тысячи работников остаются без работы.

Обратите внимание! По оценкам Центра противодействия дезинформации, темпы строительства упали на 30%, а в отдельных регионах – вдвое. Строительные компании банкротятся, а инвестиции в недвижимость сокращаются до минимума.

Действительно ли цены на жилье будут расти, как обещает Кремль?

Правительство России активно распространяет через подконтрольные СМИ месседжи о якобы предстоящем "росте цен на 30 – 50 % до 2030 года". Однако, по оценкам разведки, это – манипуляция, направленная на то, чтобы удержать население от массового выхода с рынка.

На самом деле рост цен не подкреплен реальным спросом – количество сделок сокращается, а предложение превышает спрос в большинстве городов. Эксперты считают, что это элемент информационной кампании, чтобы создать иллюзию стабильности.

Что стало причиной кризиса в строительной отрасли?

Строительство в России продолжает стремительно падать. Компании не могут завершать проекты из-за недостатка средств, увеличения стоимости материалов и кадрового дефицита. В то же время государство пытается переложить финансовое бремя на граждан, поощряя их к рисковым инвестициям в жилье.

Интересно! Суммарные потери России из-за войны уже превышают 200 триллионов рублей, что эквивалентно стоимости обеспечения каждого гражданина однокомнатной квартирой.

Что показывает кризис рынка недвижимости о состоянии экономики России?