Російський ринок нерухомості переживає одну з найбільших криз за останні роки. Попит падає, іпотека дорожчає, а забудовники масово зупиняють проєкти. Імовірно, Кремль використовує галузь не для підтримки економіки, а як інструмент викачування грошей із власних громадян.

Як Кремль перетворив житло на спосіб вилучення заощаджень?

Російська влада навмисно створює ілюзію "доступного" житла, щоб змусити населення вкладати останні заощадження у нерухомість, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Ринок перетворено на фінансову чорну діру, яка витягує кошти з громадян, прикриваючись програмами "пільгової іпотеки".

Насправді ставки за кредитами залишаються високими – понад 25%, а кількість пільгових програм скоротилась на чверть. У той час, як росіяни намагаються втримати житло, держава спрямовує отримані кошти на покриття військових витрат.

Де найбільше впав попит на житло?

Попит на житло продовжує стрімко знижуватися у більшості регіонів Росії. За дев'ять місяців 2025 року продажі впали у найбільших містах країни.

Найгірша динаміка у:

Красноярську, на 37,1% менше;

Волгограді на 32,8% менше;

Краснодарському краї на 32,2% менше;

Санкт-Петербурзі на 29,9% менше, ніж торік.

Такі дані вказують на фактичну стагнацію ринку. Навіть штучне стимулювання через пільгові програми не допомагає утримати попит.

Чому довіра до забудовників і банків різко впала?

Як наголошують аналітики, росіяни все частіше відмовляються від купівлі квартир, очікуючи подальшого падіння цін. Банки посилюють умови кредитування через зростання ризиків неповернення.

Це створює ефект доміно: покупці не беруть кредити, забудовники заморожують проєкти, тисячі працівників залишаються без роботи.

Зверніть увагу! За оцінками Центру протидії дезінформації, темпи будівництва впали на 30%, а в окремих регіонах – удвічі. Будівельні компанії банкрутують, а інвестиції у нерухомість скорочуються до мінімуму.

Чи справді ціни на житло зростатимуть, як обіцяє Кремль?

Уряд Росії активно поширює через підконтрольні ЗМІ меседжі про нібито майбутнє "зростання цін на 30 – 50 % до 2030 року". Проте, за оцінками розвідки, це – маніпуляція, спрямована на те, щоб утримати населення від масового виходу з ринку.

Насправді зростання цін не підкріплене реальним попитом – кількість угод скорочується, а пропозиція перевищує попит у більшості міст. Експерти вважають, що це елемент інформаційної кампанії, щоб створити ілюзію стабільності.

Що стало причиною кризи в будівельній галузі?

Будівництво в Росії продовжує стрімко падати. Компанії не можуть завершувати проєкти через нестачу коштів, збільшення вартості матеріалів і кадровий дефіцит. Водночас держава намагається перекласти фінансовий тягар на громадян, заохочуючи їх до ризикових інвестицій у житло.

Цікаво! Сумарні втрати Росії через війну вже перевищують 200 трильйонів рублів, що еквівалентно вартості забезпечення кожного громадянина однокімнатною квартирою.

Що показує криза ринку нерухомості про стан економіки Росії?