Архитектура СССР: какие дома возненавидели жильцы

В СССР, когда города активно застраивали многоэтажками, однообразие быстро надоело. Поэтому архитекторы решили поэкспериментировать и создать нетипичную форму домов.

Почему люди жаловались на свои дома?

О том, какие нетипичные дома спроектировали архитекторы СССР и почему они не являются практичными, говорится на канале Pribambas TV.

Проект с круглыми домами появился символически к Олимпиаде в 1980-х. Должен был напоминать пять колец, как олимпийскую эмблему.

Для того, чтобы создать такую форму, архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов пришли к выводу, что нужно лишь изменить угол соединения квартирных блоков в 6 градусов.

Первый такой дом насчитывал почти 900 квартир. Но возможность заселить большое количество людей не стала преимуществом. Проект был необдуманным и эксперимент не совсем удался.



Прежде всего жители обращали внимание на комнаты, которые были в форме трапеции. Во время меблировки оставались небольшие треугольные щели. Их было невозможно чем-то заполнить, а мебель с прямыми и четкими формами тоже не вписывалась в интерьер.

Важно! Из-за того, что часть окон выходила в "замкнутый" двор, солнце редко попадало в квартиры, к тому же была плохая циркуляция воздуха, что сделали свое – углы квартир зимой начинали "цвести".

Что получилось в результате?

После того, как построили два "кольца" проект закрыли. На это повлияли себестоимость, которая была очень высокой из-за нестандартных решений строительства, и сложности в логистике.

Если наблюдать с дрона, картинка хорошая. Если попробовать пожить в таком доме – найдете больше минусов, чем плюсов.

Почему архитектура СССР не впечатляет?

Архитектор Анастасия Обрезкив для медиа Kufer объяснила, чем было вызвано массовое строительство "хрущевок" и почему их не любят.

Необходимо было быстро увеличивать объемы строительства жилых домов. А для удобства и скорости процессов – использовать типовые планировки и конструкции, индустриализировать строительство и увеличивать количество этажей,

– говорит архитектор.

Поэтому, в СССР гнались за скоростью, а не качеством и визуальными решениями. Анастасия Обризкив также отмечает, что часть из того, что мы привыкли называть "хрущевками" – это видоизмененная форма. Некоторые дома имеют окрашенный фасад или утепление, или же современные окна, что разрушает восприятие "серой" архитектуры.

Что еще известно о квартирах в СССР?

Жилищная политика СССР шла в ногу с экономическими и политическими изменениями в государстве. Каждый период – новый вид домов, в соответствии с потребностями и возможностями.

Худшими в рейтинге квартир советских времен есть гостинки, лучшие от них – хрущевки, но не намного. А вот лучшим считалось жилье в царских домах.