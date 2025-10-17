Аренда недвижимости часто предполагает участие специалиста, который должен обеспечить юридическую чистоту сделки, минимизировать риски для сторон и сэкономить их время. В то же время возникает вопрос: кто должен платить за услуги риелтора – собственник или арендатор?

Часто все зависит от региона Украины и формата сделки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство недвижимости "Маяк".

Смотрите также Под котлован или вторичка: как сейчас покупать квартиру выгоднее и в каких городах

Кто оплачивает услуги риелтора?

Обычно комиссию риелтору при аренде жилья платит арендатор. Ведь именно арендатор обращается в агентство, чтобы найти жилье по нужным параметрам. Размер комиссии обычно составляет около 50% месячной арендной платы.

Если специалиста нанимает владелец – он берет все расходы на себя. То есть платит тот, кто заказывает услугу риелтора.

Что входит в услуги риелтора?

Анализ рынка. Специалист оценивает лучшие варианты, опираясь на ценовую политику.

Специалист оценивает лучшие варианты, опираясь на ценовую политику. Поиск потенциальных арендаторов или объектов недвижимости. Риелтор подбирает варианты в соответствии с требованиями клиента и рекомендует недвижимость, или ищет заинтересованных лиц.

Риелтор подбирает варианты в соответствии с требованиями клиента и рекомендует недвижимость, или ищет заинтересованных лиц. Организация показов. Агент сопровождает клиента, договаривается и проводит просмотры.

Агент сопровождает клиента, договаривается и проводит просмотры. Проверка документов. Чтобы избежать рисков или мошенничества, специалист проверяет документы.

Чтобы избежать рисков или мошенничества, специалист проверяет документы. Сопровождение сделки. Риелтор готовит все необходимые документы, консультирует по условиям договора, координирует действия нотариуса.

Урегулируют ли в Украине деятельность риелторов?

В Украине набирает обороты инициатива по законодательному урегулированию деятельности риелторов. Петиция с предложением ввести обязательную регистрацию и сертификацию уже набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для официального рассмотрения, сообщает Кабинет Министров Украины.

Такие изменения должны сделать рынок недвижимости более прозрачным. Значительная часть посредников работает без официального статуса, что создает пространство для злоупотреблений, мошенничества и несправедливых комиссий. В то же время отсутствие государственного контроля делает невозможным защиту прав граждан в случае конфликтов.

Правительство уже дало поручение подготовить законопроект, который будет определять порядок сертификации, требования к профессии и механизмы контроля. Вместе с тем эксперты отмечают, что реформа требует четких критериев оценки, справедливого переходного периода для тех, кто уже работает на рынке, и сбалансированного подхода к регулированию тарифов.

Введение обязательной регистрации и сертификации может стать шагом к цивилизованному рынку недвижимости, где защищены интересы и граждан, и добросовестных специалистов. Однако успех реформы будет зависеть от того, насколько прозрачными и справедливыми будут новые правила.

Как не попасть на мошенников?

В этом году увеличилось количество мошеннических объявлений об аренде жилья. В Министерстве внутренних дел рассказали как обезопасить себя и своих близких. Проверяйте изображения и информацию, а также не осуществляйте денежные переводы, если объявление вызывает сомнения.

Худшая схема – когда риелтор и владелец квартиры сообщники и пытаются обмануть арендатора. Эксперт по недвижимости советует проверять является ли риелтор членом союза специалистов по недвижимости.



