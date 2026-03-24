1% при покупке жилья можно не платить: кто имеет на это право

При покупке жилья новый владелец обычно платит 1% пенсионного сбора от стоимости квартиры. В то же время закон предусматривает исключения, когда этот платеж можно не вносить или вернуть после сделки.

Кто должен платить пенсионный сбор?

Пенсионный сбор платит покупатель недвижимости, ставка – 1% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, указано на сайте Пенсионного фонда.

Смотрите также Налог на жилье с ошибками: почему украинцам могут начислить лишние суммы

Платеж нужно внести до момента нотариального удостоверения договора. Без подтверждения оплаты сделку не оформят, поэтому фактически это обязательный этап покупки.

Размер сбора напрямую зависит от стоимости жилья. Например, при покупке квартиры за 2 миллиона гривен сумма сбора составит 20 тысяч гривен.

Можно ли законно не платить пенсионный сбор при покупке квартиры?

В 2026 году закон позволяет не платить пенсионный сбор в нескольких случаях, сообщает АО "Бачинский". Например, вы покупаете жилье впервые. Если человек ранее не имел в собственности недвижимости, он имеет право на освобождение от этого платежа.

Также не платят сбор те, кто находится на квартирном учете, или инвестирует в строительство жилья, а не покупает готовую квартиру. В таких ситуациях сделка может быть оформлена без уплаты 1%.

Обратите внимание! В то же время это право нужно подтвердить документально еще до подписания договора. Обычно требуют справку из реестра прав на недвижимость об отсутствии жилья, заявление покупателя, а также другие подтверждения в зависимости от ситуации.

В таких случаях нотариус может удостоверить договор без подтверждения уплаты сбора, но только если предоставлены все необходимые документы. Если подтверждений нет, платеж придется внести даже при наличии права на освобождение.

Как вернуть 1% пенсионного сбора?