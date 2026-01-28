Не только владелец: кто должен платить налоги с аренды жилья

Аренда жилья в Украине считается официальным доходом, который подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса. Хотя то, кто именно должен платить налоги с арендной платы, зависит от статуса арендатора и условий заключенного договора.

Кто по закону платит налог с аренды жилья?

Доходы от предоставления квартиры или дома в аренду облагаются налогом как обычный доход физического лица, отмечают в Главном управлении ГНС киевской области.

Наиболее распространенной моделью в Украине является договор аренды жилья с физическим лицом. В этом случае все налоговые обязательства возлагаются непосредственно на владельца недвижимости, который получает доход.

При каких условиях налоги платит арендатор?

Если жилье снимает юридическое или физическое лицо предприниматель, именно арендатор должен платить налоги.

Важно! Статус ФЛП сам по себе не означает, что арендатор автоматически должен платить налоги вместо владельца. Решающее значение имеет роль ФЛП в конкретном договоре аренды.

В такой ситуации арендатор при каждой выплате арендной платы самостоятельно рассчитывает сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора. Средства перечисляются в бюджет, а также отражаются в налоговой отчетности арендатора.

Какие налоги платит арендодатель?

Физическое лицо, которое сдает жилье другому физическому лицу, должно самостоятельно задекларировать доход от аренды и уплатить налоги. Налогообложение происходит с фактически полученной суммы арендной платы, которая обычно определена в договоре.

Арендодатель платит:

налог на доходы физических лиц – 18%;

военный сбор – 5%.

Кроме уплаты средств, владелец жилья подает годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. В ней указывается общая сумма полученной арендной платы за год. После подачи декларации определяются сроки уплаты налоговых обязательств.

Если жилье сдается в аренду в рамках предпринимательской деятельности, правила другие. Физическое лицо предприниматель платит налоги по выбранной системе налогообложения и ведет учет доходов как субъект хозяйствования.

Какой штраф грозит за неофициальную аренду?