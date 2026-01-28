Хто за законом сплачує податок з оренди житла?

Доходи від надання квартири або будинку в оренду оподатковуються як звичайний дохід фізичної особи, зазначають у Головному управлінні ДПС київської області.

Дивіться також Оренда житла без ризику: які документи обов'язково треба перевірити

Найбільш поширеною моделлю в Україні є договір оренди житла з фізичною особою. У цьому випадку усі податкові зобов'язання покладаються безпосередньо на власника нерухомості, який отримує дохід.

За яких умов податки сплачує орендар?

Якщо житло винаймає юридична чи фізична особа підприємець, саме орендар має сплачувати податки.

Важливо! Статус ФОП сам по собі не означає, що орендар автоматично має платити податки замість власника. Вирішальне значення має роль ФОП у конкретному договорі оренди.

У такій ситуації орендар під час кожної виплати орендної плати самостійно розраховує суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Кошти перераховуються до бюджету, а також відображаються у податковій звітності орендаря.

Які податки сплачує орендодавець?

Фізична особа, яка здає житло іншій фізичній особі, повинна самостійно задекларувати дохід від оренди та сплатити податки. Оподаткування відбувається з фактично отриманої суми орендної плати, яка зазвичай визначена в договорі.

Орендодавець сплачує:

податок на доходи фізичних осіб – 18%;

військовий збір – 5%.

Крім сплати коштів, власник житла подає річну декларацію про майновий стан і доходи. У ній зазначається загальна сума отриманої орендної плати за рік. Після подання декларації визначаються строки сплати податкових зобов'язань.

Якщо житло здається в оренду в межах підприємницької діяльності, правила інші. Фізична особа підприємець сплачує податки за обраною системою оподаткування та веде облік доходів як суб'єкт господарювання.

Який штраф загрожує за неофіційну оренду?