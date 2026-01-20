1% в Пенсионный фонд: кто и почему должен уплатить при покупке жилья

Покупка квартиры в Украине редко ограничивается только ценой жилья. Чтобы оформить право собственности, покупателю приходится уплатить пенсионный сбор, иначе нотариус не сможет удостоверить договор.

Кто должен платить пенсионный сбор?

По общему правилу пенсионный сбор при покупке квартиры платит именно покупатель, то есть новый владелец жилья. Это предусмотрено законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", отмечают на портале Верховной Рады Украины.

Размер сбора составляет 1% от стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи. Если в соглашении прописана сумма, например, 50 тысяч долларов, то пенсионный сбор составит 500 долларов в гривневом эквиваленте на день оплаты.

Важно, что уплачивается процент от суммы, которую стороны официально зафиксировали в договоре, а не рыночная стоимость жилья. Оплата осуществляется перед нотариальным оформлением сделки, а квитанция прилагается к пакету документов.

Можно ли законно не платить пенсионный сбор при покупке квартиры?

В законодательстве предусмотрены случаи, когда покупатель может быть освобожден от уплаты пенсионного сбора. Однако это не происходит автоматически, и чаще всего нужно предоставить подтверждающие документы, пишут на сайте Portmone.

Не надо платить 1% пенсионного сбора:

гражданам, которые покупают жилье впервые и могут подтвердить, что ранее не имели квартиры или дома в собственности;

людям, которые официально находятся в очереди на получение жилья от государства;

юридическим лицам, которые покупают недвижимость за бюджетные средства.

Несмотря на наличие этих норм, на практике нотариусы часто требуют или оплату сбора, или четкие документы, подтверждающие право на освобождение. Поэтому некоторые покупатели все равно вынуждены платить, чтобы ускорить оформление сделки.

Почему без пенсионного сбора нотариус не оформит сделку?

Уплата пенсионного сбора является обязательным условием для нотариального удостоверения договора купли-продажи квартиры. Нотариус проверяет наличие квитанции или документов, которые подтверждают освобождение от платежа.

Важно! Без этого договор не может быть удостоверен, а следовательно, право собственности не будет внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно поэтому покупатели обычно платят сбор еще до похода к нотариусу или непосредственно в день оформления сделки.

В каких случаях пенсионный сбор вообще не взимается?

Пенсионный сбор привязан именно к договору купли-продажи недвижимости. Если квартира переходит в собственность не через покупку, а другим способом, платить 1% в Пенсионный фонд не надо.

Например, если жилье получают в наследство, дарят или передают по договору пожизненного содержания, пенсионный сбор не уплачивается. Так же его не взимают в случаях, когда право собственности приобретают на основании судебного решения или приватизации.

Как вернуть 1% пенсионного сбора?