Арендатор или владелец: кому придется заплатить за ремонт техники в квартире

Проблемы с бытовой техникой в арендованной квартире часто становятся поводом для споров между собственником и арендатором, ведь четкой нормы в законе, которая бы однозначно определяла плательщика, нет. Решающее значение обычно имеют условия договора аренды и обстоятельства, при которых техника вышла из строя.

Что предусматривает закон о ремонте в арендованном жилье?

Украинское законодательство устанавливает общие правила по ремонту жилья, но не регламентирует детально обслуживание бытовых приборов, которые находятся в квартире, пишет издание Cedos.

Гражданский кодекс обязывает владельца осуществлять капитальный ремонт жилья, а арендатора поддерживать надлежащее состояние помещения и выполнять мелкие текущие работы.

Бытовая техника не всегда относится к этим категориям, поэтому ее ремонт остается сферой договоренностей между сторонами.

Когда за ремонт отвечает владелец квартиры?

Важно! Если техника была исправной на момент передачи жилья в аренду и сломалась по естественным причинам, расходы на ремонт или замену чаще всего возлагаются на собственника.

Это касается ситуаций, когда прибор износился от длительной эксплуатации, имеет заводской дефект или вышел из строя из-за технических особенностей. В таких случаях арендодатель как собственник имущества обычно берет на себя ответственность за восстановление его работоспособности.

Когда платить должен арендатор?

Арендатор обязан возместить ремонт, если порча произошла из-за неправильного использования техники. Речь идет о нарушении инструкций производителя, перегрузке прибора, механические повреждения или ненадлежащий уход.

Если владелец может доказать, что ущерб возник именно по вине нанимателя, именно арендатор покрывает расходы на ремонт или компенсацию.

Какое значение имеет договор аренды?

Договор аренды является ключевым документом, который определяет распределение ответственности между сторонами, отмечают в АН "Маяк".

Обратите внимание! В нем можно четко прописать, кто отвечает за ремонт каждого прибора, в каких случаях расходы будут делиться и какие сроки реагирования. Четкие формулировки помогают избежать конфликтов и делают процесс разрешения споров более предсказуемым.

Арендатору стоит проверить исправность всех приборов перед подписанием договора и составить акт приема-передачи имущества. Такой документ помогает определить, в каком состоянии была техника на момент заселения, и уменьшает риск необоснованных претензий в будущем.

Как действовать в случае повреждения техники?

Прекратить пользование, чтобы не ухудшить состояние техники. Сообщить владельцу, лучше письменно. Зафиксировать состояние техники на фото или видео. Согласовать с владельцем дальнейшие действия, в частности вызов мастера или сервисной службы. Договориться с владельцем по оплате работ, ориентироваться стоит на условия договора. Сохранять чеки и квитанции, если вы оплатили, а владелец должен компенсировать.

Во многих случаях достигается компромисс, например частичное распределение расходов или зачисление ремонта в счет арендной платы.

Когда арендодатель имеет право не возвращать депозит?