Кому разрешат выкупить арендованное жилье: что изменит новый законопроект

В Верховной Раде готовятся ко второму чтению законопроекта, который меняет подход государства к социальному жилью и предусматривает возможность его постепенного выкупа арендаторами. Документ также является частью программы финансовой поддержки от ЕС Ukraine Facility.

Как будет работать законопроект?

Законопроект №12377 предлагает ввести новую модель пользования социальным жильем предлагает ввести новую модель пользования социальным жильем, по которой длительная аренда может стать основанием для получения жилья в собственность, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.

Важно! Право на выкуп будет касаться только социального жилья, которое предоставляется гражданам, находящихся на соответствующем квартирном учете. А также передача квартир будет не бесплатной, но часть арендных платежей будет зачислена в стоимость жилья.

Предполагается, что арендаторы социального жилья смогут проживать в квартирах на долгосрочной основе, а после определенного срока получат право оформить право собственности. Одним из условий является проживание в социальном жилье не менее 10 лет.

Кто сможет получить собственное жилье?

Приватизировать социальное жилье смогут люди с низкими доходами или те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют возможности самостоятельно приобрести недвижимость.

Обратите внимание! Механизм не будет распространяться на коммерческую аренду или частный жилой фонд. Также не предусматривается автоматический переход жилья в собственность без выполнения определенных условий.

Законодатели отмечают, что цель инициативы заключается не в массовой приватизации, а создании улучшенного механизма. Полученные деньги государство планирует инвестировать в новое строительство социального жилья.

Что такое социальное жилье?

Социальным жильем считается квартира или дом, находящихся в собственности государства или общины и предоставляются в аренду гражданам, нуждающихся в жилищной поддержке.

Получить такое жилье можно только через социальный квартирный учет после подтверждения доходов и жизненных обстоятельств, отмечается в Законодательстве Украины.

Обратите внимание! Такое жилье нельзя продавать, дарить или использовать в качестве залога. Договор аренды действует до тех пор, пока человек соответствует установленным критериям, а в случае изменения обстоятельств может быть пересмотрен или прекращен.

Можно ли было приватизировать социальное жилье раньше?

До появления этого законопроекта приватизация социального жилья в Украине была прямо запрещена законом. В отличие от государственного или коммунального жилья, которое при определенных условиях подлежало приватизации, социальные квартиры имели специальный статус и оставались инструментом социальной поддержки.

Даже длительное проживание в таком жилье не давало оснований для оформления права собственности. Именно поэтому предложенный механизм выкупа фактически меняет подход государства к социальному жилью, приближая его к моделям, которые применяются в странах Европейского Союза, где сочетаются социальная аренда, муниципальное жилье и финансовые инструменты для постепенного приобретения собственности.