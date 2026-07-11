Купили старый дом за 4 тысячи долларов: как супруги преобразили его до неузнаваемости

Украинская супружеская пара купила старый дом в Киевской области и несколько лет постепенно его восстанавливала. Сначала дом должен был стать местом для отдыха, однако впоследствии семья решила полностью переехать за город.

Почему супруги купили старый дом в деревне

Как рассказала владелица дома Виктория Ушакова, дом в этой местности был давней мечтой ее мужа Дмитрия. Он работает художником-живописцем и еще во время учебы приезжал сюда на пленэры.

Неподалеку находится дача родителей Виктории. О том, что соседний дом выставлен на продажу, супругам рассказал дедушка Виктории. Сам двор также был знаком Виктории с детства – она приходила сюда вместе с бабушкой смотреть на кроликов.

За старый дом с подключенным газом и участком площадью 60 соток владельцы заплатили 4 тысячи долларов. Изначально они не планировали постоянно жить в деревне. Дом покупали как место, куда можно было бы приезжать на выходные и отдыхать от города.

Дом до начала работ / Фото Виктории из соцсети threads

Как владельцы отремонтировали дом и сколько потратили

Дом нуждался в серьезном ремонте, а двор пришлось приводить в порядок практически с нуля. В доме заменили старую крышу, окна и двери, утеплили фасад и отремонтировали комнаты.

Часть работ супруги выполняли самостоятельно. Дмитрию пришлось разбираться в строительстве уже во время ремонта. Одной из самых больших трудностей стал поиск хороших мастеров, которым можно было бы доверить работу.

Как владельцы восстанавливали дом / Фото Виктории из соцсети threads

Точную сумму затрат семья уже не подсчитывает. По словам Виктории, восстановление старого дома часто обходится дороже, чем кажется вначале, а иногда может стоить даже больше, чем новое строительство. Ремонт длился несколько лет, но владельцы до сих пор что-то меняют в доме и обустраивают двор.

Как дом выглядит сейчас / Фото Виктории из соцсети threads

Сожалеют ли владельцы о покупке дома

Со временем супруги поняли, что хотят жить здесь постоянно. Оба работают удаленно, поэтому могут оставаться за городом и не ездить каждый день на работу.

Вокруг дома обустроили газон, бассейн и террасу, а Виктория занялась садом и озеленением территории. Семья готовит еду на гриле, проводит вечера на террасе и отдыхает у бассейна. Дом восстанавливали не для перепродажи или заработка, а для собственной жизни. Супруги не жалеют о покупке и считают ее одним из лучших своих решений.

Напомним, что другая украинская семья также взялась за восстановление старого дома после того, как ее дом в Гуляйполе разрушили россияне. Только на новую крышу и пристройку владельцы потратили более 750 тысяч гривен, хотя внутренний ремонт еще впереди. Часть дальнейших работ семья планирует выполнять самостоятельно, ведь бюджет почти исчерпан.