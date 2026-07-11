Чому подружжя купило стару хату в селі

Як розповіла власниця будинку Вікторія Ушакова, хата в цій місцевості була давньою мрією її чоловіка Дмитра. Він працює художником-живописцем і ще під час навчання приїжджав сюди на пленери.

Неподалік розташована дача батьків Вікторії. Про те, що сусідню хату виставили на продаж, подружжю розповів дідусь жінки. Саме подвір'я також було знайоме Вікторії з дитинства – вона приходила сюди разом із бабусею дивитися на кроликів.

За старий будинок із підведеним газом і ділянкою площею 60 соток власники заплатили 4 тисячі доларів. Спочатку вони не планували постійно жити в селі. Хату купували як місце, куди можна було б приїжджати на вихідні та відпочивати від міста.

Будинок до початку робіт / Фото Вікторії з соцмережі threads

Як власники відновили будинок і скільки витратили

Хата потребувала серйозного ремонту, а подвір'я довелося впорядковувати майже з нуля. У будинку замінили старий дах, вікна та двері, утеплили фасад і відремонтували кімнати.

Частину робіт подружжя виконувало самостійно. Дмитрові довелося розбиратися в будівництві вже під час ремонту. Однією з найбільших труднощів став пошук хороших майстрів, яким можна було довірити роботу.

Як власники відновлювали будинок / Фото Вікторії з соцмережі threads

Точну суму витрат родина вже не підраховує. За словами Вікторії, відновлення старого будинку часто обходиться дорожче, ніж здається на початку, а іноді може коштувати навіть більше за нове будівництво. Ремонт тривав кілька років, але власники й досі щось змінюють у хаті та облаштовують подвір'я.

Як будинок виглядає зараз / Фото Вікторії з соцмережі threads

Чи шкодують власники про купівлю будинку

З часом подружжя зрозуміло, що хоче жити тут постійно. Обоє працюють віддалено, тому можуть залишатися за містом і не їздити щодня на роботу.

Біля хати облаштували газон, басейн і терасу, а Вікторія зайнялася садом та озелененням території. Родина готує їжу на грилі, проводить вечори на терасі та відпочиває біля басейну. Будинок відновлювали не для перепродажу чи заробітку, а для власного життя. Подружжя не шкодує про купівлю та вважає її одним із найкращих своїх рішень.

Нагадаємо, інша українська родина також взялася за відновлення старої хати після того, як її дім у Гуляйполі зруйнували росіяни. Лише на новий дах і прибудову власники витратили понад 750 тисяч гривень, хоча внутрішній ремонт ще попереду. Частину подальших робіт сім'я планує виконувати самостійно, адже бюджет майже вичерпався.