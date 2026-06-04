Харьков удивляет: почему подскочили цены на квартиры в прифронтовом городе

Несмотря на риски безопасности, в Харькове растут цены на квартиры. Рынок недвижимости в городе долгое время находится под давлением из-за войны, однако сейчас демонстрирует признаки стабилизации.

Почему в Харькове дорожают квартиры?

Спрос на жилую недвижимость в Харькове несколько оживился, а цены после значительного проседания пошли вверх. Рынок в городе остается очень чувствительным к ситуации с безопасностью. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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По данным ЛУН, стоимость квартир на вторичном рынке Харькова в течение года выросла. Аналитики компании приводят такую статистику медианных цен на жилье в городе по состоянию на 3 июня:

1-комнатные квартиры – 24 тысячи долларов (+9% за год);

(+9% за год); 2-комнатные квартиры – 40 тысяч долларов (+5% за год);

(+5% за год); 3-комнатные квартиры – 51 тысяча долларов (+4% за год).

Эксперт Виктория Берещак говорит, что видимость стремительного повышения цен на квартиры в Харькове можно объяснить эффектом "низкой базы". Эксперт приводит такой пример: если квартиру, которая ранее стоила 60 – 70 тысяч долларов, продавали за 25 – 30 тысяч, то возвращение к цене 35 – 40 тысяч долларов выглядит как значительный рост в процентах.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости Харьковский рынок сейчас очень эмоциональный и одновременно спекулятивно чувствительный. После глубокого проседания цен в 2022 – 2023 годах даже ограниченное оживление спроса за счет семей военных, внутренней миграции статистически выглядит как резкий рост.

Виктория Берещак добавляет, что небольшая часть покупателей сейчас вкладывается в харьковскую недвижимость как в рынок с потенциалом отложенного восстановления. Подобно тому, как инвесторы после кризисов заходят в активы на минимальных значениях.

Этот рынок остается одним из самых зависимых от фактора безопасности, поэтому любые прогнозы здесь очень чувствительны к военной ситуации,

– заключает обозревательница.



Фактором оживления рынка недвижимости в Харькове также компенсация за утраченное жилье в рамках "еВідновлення". Специалисты агентства SoftLoft, которых цитирует finance.ua, приводят данные о том, что по состоянию на начало апреля 70% сделок в городе осуществляли по сертификатам этой государственной программы.

Какая ситуация на первичном рынке жилья в Харькове?

На первичке в Харькове ситуация остается более сложной. В начале июня стоимость квадратного метра в новостройках города преимущественно снизилась, сообщают аналитики ЛУН. В частности, за последние полгода цены в долларах упали на 5 – 11% в зависимости от класса жилья.

Спрос на квартиры в Харькове оценивают как ограниченный ввиду близости к фронту. В годовом измерении статистика цен на жилье от застройщиков демонстрирует рост.

Квадратный метр в классе "эконом" стоит около 25 тысяч гривен, подорожав на 18% за год. В сегменте "комфорт" цена выросла на 20% – до 28 тысяч гривен за квадратный метр, а в классе "бизнес" она составляет около 36 тысяч гривен, что на 6% больше, чем в прошлом году.