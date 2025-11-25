K-pop или "Игра в кальмара": как выглядит уникальная квартира в Сеуле

В Сеуле корейская студия Wanderlust создала необычный интерьер в квартире. Дизайнеры воплотили в жизнь баланс между сказочной, немного жуткой эстетикой и культурой K-pop.

Что стало основной идеей интерьера?

Интерьер создан с учетом пристрастий владельцев – коллекционных кукол и велосипедах, пишет 24 Канал со ссылкой на Domus.

Замысел предусматривал отход от традиционного представления о домашнем уюте. Помещение скорее напоминает фэнтезийный мир, в котором сочетаются различные визуальные элементы.

Интерьер квартиры в Сеуле / Фото Domus

Как отмечают дизайнеры, здесь есть абсолютно все – от тревожных сцен из "Игры в кальмара" до конфетно-розовой стилистики Барби. Этот контраст работает именно благодаря сочетанию флуоресцентных цветов, волнистых декоративных панелей и обоев с почти игрушечными узорами.

Как выглядит планировка помещения?

Главная часть планировки – это концепция открытого пространства без лишних стен. Однако здесь она получила театральный характер.

Интересно! Над кухонным островом, установленным под углом, расположена винтажная неоновая вывеска Moon's Diner. Она создает иллюзию американского кафе и меняет восприятие обычной кухни.

Кухня в квартире / Фото Domus

Какие комнаты дополняют интерьер?

Разноцветная мебель и узоры добавляют уникальности помещению, создают динамичный и эксцентричный стиль. Две ванные комнаты выполнены в такой же стилистике.

Уникальный стиль квартиры / Фото Domus

В отдельном кабинете расположены полки для кукол. Есть и комната для велосипедов с местом для велотренажера. Все построено и сделано так, чтобы создать экспозиционный эффект.

