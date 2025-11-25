K-pop чи "Гра в кальмара": як виглядає унікальна квартира у Сеулі

У Сеулі корейська студія Wanderlust створила надзвичайний інтер'єр у квартирі. Дизайнери втілили у життя баланс між казковою, трохи моторошною естетикою та культурою K-pop.

Що стало основною ідеєю інтер'єру?

Інтер'єр створений з урахуванням пристрастей власників – колекційних ляльок та велосипедах, пише 24 Канал з посиланням на Domus.

Задум передбачав відхід від традиційного уявлення про домашній затишок. Приміщення скоріше нагадує фентезійний світ, у якому поєднуються різні візуальні елементи.

Інтер'єр квартири у Сеулі / Фото Domus

Як зазначають дизайнери, тут є абсолютно усе – від тривожних сцен з "Гри в кальмара" до цукерно-рожевої стилістики Барбі. Цей контраст працює саме завдяки поєднанню флуоресцентних кольорів, хвилястих декоративних панелей та шпалер із майже іграшковими візерунками.

Як виглядає планування приміщення?

Головна частина планування – це концепція відкритого простору без зайвих стін. Однак тут вона отримала театральний характер.

Цікаво! Над кухонним островом, встановленим під кутом, розташована вінтажна неонова вивіска Moon's Diner. Вона створює ілюзію американського кафе та змінює сприйняття звичайної кухні.

Кухня у квартирі / Фото Domus

Які кімнати доповнюють інтер'єр?

Різноколірні меблі та візерунки додають унікальності приміщенню, створюють динамічний та ексцентричний стиль. Дві ванні кімнати виконані у такій самій стилістиці.

Унікальний стиль квартири / Фото Domus

В окремому кабінеті розташовані полиці для ляльок. Є кімната для велосипедів з місцем для велотренажера. Все побудовано і зроблено так, щоб створити експозиційний ефект.

