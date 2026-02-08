Собственное жилье в Англии: сколько нужно работать, чтобы его купить

Чтобы накопить деньги на покупку собственного жилья, жителям разных городов Англии нужен разный промежуток времени. Так, в Лондоне на это придется потратить почти 11 лет.

Какие цены на квартиры в регионах Англии?

В конце января 2026 года правительство Великобритании обнародовало данные о ценах на жилье в стране за ноябрь 2025 года.

Согласно им помещения в разных регионах продают в среднем за такие суммы:

Восточный Мидленд (города: Ноттингем, Лестер, Линкольн, Дерби, Нортгемптон) – 242 тысячи фунтов стерлингов (примерно 324 тысячи долларов);

Восточная Англия (города: Кембридж, Лутон) – 338 тысяч фунтов стерлингов (примерно 453 тысячи долларов);

Лондон – 553 тысячи фунтов стерлингов (примерно 741 тысяча долларов);

Северо-Восточная Англия (города: Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 167 тысяч фунтов стерлингов (примерно 224 тысячи долларов);

Северо-Западная Англия (города: Ливерпуль, Манчестер) – 217 тысяч фунтов стерлингов (примерно 291 тысяча долларов);

Юго-Восточная Англия (города: Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 381 тысяча фунтов стерлингов (примерно 511 тысяч долларов);

Юго-Западная Англия (города: Бристоль, Эксетер, Глостер) – 306 тысяч фунтов стерлингов (примерно 410 тысяч долларов);

Западный Мидленд (города: Бирмингем, Ковентри, Шрусбери) – 249 тысяч фунтов стерлингов (примерно 334 тысячи долларов);

Йоркшир и Гамбер (города: Йорк, Кингстон-апон-Галл, Шеффилд) – 209 тысяч фунтов стерлингов (примерно 280 тысяч долларов).

Какие средние зарплаты в Англии?

По информации NimbleFins, медианные зарплаты в регионах Англии следующие:

Восточный Мидленд – 35,6 тысяч фунтов стерлингов (49 тысяч долларов);

Восточная Англия – 38,6 тысяч фунтов стерлингов (52,5 тысячи долларов);

Лондон – 49,7 тысяч фунтов стерлингов (68 тысяч долларов);

Северо-Восточная Англия – 34,4 тысячи фунтов стерлингов (47,5 тысячи долларов);

Северо-Западная Англия – 37,4 тысячи фунтов стерлингов (51,5 тысячи долларов);

Юго-Восточная Англия – 39,9 тысячи фунтов стерлингов (54 тысячи долларов);

Юго-Западная Англия – 37,2 тысячи фунтов стерлингов (50,9 тысячи долларов);

Западный Мидленд – 37,1 тысячи фунтов стерлингов (50,8 тысячи долларов);

Йоркшир и Гамбер – 35,7 тысячи фунтов стерлингов (48,9 тысячи долларов).

Сколько лет нужно накапливать на жилье?

Для удобства расчетов возьмем условный сценарий: человек направляет на покупку жилья весь свой доход и планирует приобрести квартиру площадью 50 квадратных метров. В таком случае сроки накопления будут следующими:

Восточный Мидленд – 6,6 года;

Восточная Англия – 8,6 года;

Лондон – 10,9 года;

Северо-Восточная Англия – 4,7 года;

Северо-Западная Англия – 5,7 года;

Юго-Восточная Англия – 9,5 года;

Юго-Западная Англия – 8,1 года;

Западный Мидленд – 6,6 года;

Йоркшир и Гамбер – 5,7 года.

Важно! Следует помнить, что эти цифры усредненные. В любом городе можно найти как дешевле, так и дороже квартиры, а доходы людей тоже различаются – кто-то зарабатывает больше среднего уровня, кто-то меньше. В меньших городах накапливать на жилье обычно быстрее. Кроме того, в расчетах не учтены расходы на жизнь, инфляция, налоги на покупку и кредиты.

Сколько нужно откладывать на жилье в других странах?

В Польше при условии, что человек откладывает всю зарплату на покупку квартиры площадью 50 квадратных метров, в Варшаве на жилье в центре понадобится около 12,6 лет, на окраинах – 7,9 года. В других городах, в частности Кракове, Вроцлаве, Гданьске или Жешуве, срок накопления составляет примерно от 5 до 13 лет в зависимости от района.

В крупных городах Германии, например, в Берлине или Гамбурге, нужно откладывать зарплату 6,8 – 10 лет, а в Мюнхене – более 11 лет в центре.