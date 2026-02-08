Які ціни на квартири в регіонах Англії?

Наприкінці січня 2026 року уряд Великої Британії оприлюднив дані про ціни на житло у країні за листопад 2025 року.

Читайте також Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Відповідно до них помешкання у різних регіонах продають у середньому за такі суми:

Східний Мідленд (міста: Ноттінгем, Лестер, Лінкольн, Дербі, Нортгемптон) – 242 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 324 тисячі доларів);

Східна Англія (міста: Кембридж, Лутон) – 338 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 453 тисячі доларів);

Лондон – 553 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 741 тисяча доларів);

Північно-Східна Англія (міста: Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 167 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 224 тисячі доларів);

Північно-Західна Англія (міста: Ліверпуль, Манчестер) – 217 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 291 тисяча доларів);

Південно-Східна Англія (міста: Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 381 тисяча фунтів стерлінгів (приблизно 511 тисяч доларів);

Південно-Західна Англія (міста: Бристоль, Ексетер, Глостер) – 306 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 410 тисяч доларів);

Західний Мідленд (міста: Бірмінгем, Ковентрі, Шрусбері) – 249 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 334 тисячі доларів);

Йоркшир і Гамбер (міста: Йорк, Кінгстон-апон-Галл, Шеффілд) – 209 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 280 тисяч доларів).

Які середні зарплати в Англії?

За інформацією NimbleFins, медіанні зарплати в регіонах Англії такі:

Східний Мідленд – 35,6 тисячі фунтів стерлінгів (49 тисяч доларів);

Східна Англія – 38,6 тисячі фунтів стерлінгів (52,5 тисячі доларів);

Лондон – 49,7 тисячі фунтів стерлінгів (68 тисяч доларів);

Північно-Східна Англія – 34,4 тисячі фунтів стерлінгів (47,5 тисячі доларів);

Північно-Західна Англія – 37,4 тисячі фунтів стерлінгів (51,5 тисячі доларів);

Південно-Східна Англія – 39,9 тисячі фунтів стерлінгів (54 тисячі доларів);

Південно-Західна Англія – 37,2 тисячі фунтів стерлінгів (50,9 тисячі доларів);

Західний Мідленд – 37,1 тисячі фунтів стерлінгів (50,8 тисячі доларів);

Йоркшир і Гамбер – 35,7 тисячі фунтів стерлінгів (48,9 тисячі доларів).

Скільки років потрібно накопичувати на житло?

Для зручності розрахунків візьмемо умовний сценарій: людина спрямовує на купівлю житла весь свій дохід і планує придбати квартиру площею 50 квадратних метрів. У такому разі терміни накопичення будуть такими:

Східний Мідленд – 6,6 року;

Східна Англія – 8,6 року;

Лондон – 10,9 року;

Північно-Східна Англія – 4,7 року;

Північно-Західна Англія – 5,7 року;

Південно-Східна Англія – 9,5 року;

Південно-Західна Англія – 8,1 року;

Західний Мідленд – 6,6 року;

Йоркшир і Гамбер – 5,7 року.

Важливо! Слід пам'ятати, що ці цифри усереднені. У будь-якому місті можна знайти як дешевші, так і дорожчі квартири, а доходи людей теж різняться – хтось заробляє більше за середній рівень, хтось менше. У менших містах накопичувати на житло зазвичай швидше. Крім того, у розрахунках не враховані витрати на життя, інфляція, податки на купівлю та кредити.

Скільки потрібно відкладати на житло в інших країнах?

У Польщі за умови, що людина відкладає всю зарплату на купівлю квартири площею 50 квадратних метрів, у Варшаві на житло в центрі знадобиться близько 12,6 року, на околицях – 7,9 року. В інших містах, зокрема Кракові, Вроцлаві, Гданську чи Жешуві, термін накопичення становить приблизно від 5 до 13 років залежно від району.

У великих містах Німеччини, наприклад, у Берліні чи Гамбурзі, потрібно відкладати зарплату 6,8 – 10 років, а в Мюнхені – понад 11 років у центрі.