Сколько нужно работать в Германии, чтобы отложить на собственное жилье

Чтобы накопить деньги на покупку собственной квартиры, в разных городах Германии необходимо разное количество времени, потому что и цены отличаются, и зарплаты. Дольше всего копить придется в Мюнхене.

Сколько стоит квадратный метр в Германии?

Читайте также Вернулись из Германии и восстановили старый дом: как выглядит дом теперь

О том, сколько времени нужно, чтобы накопить на собственное жилье в Германии, рассказываем со ссылкой на данные Numbeo.

Средние цены за квадратный метр в городах такие:

Берлин – 7 577,58 евро в центре, 5 195,22 евро – за его пределами;

Гамбург – 8 041,86 евро в центре, 4 693,74 евро – за его пределами;

Мюнхен – 11 233,76 евро в центре, 7 657,50 евро – за его пределами;

Кельн – 6 385,29 евро в центре, 4 292,31 евро – за его пределами;

Франкфурт-на-Майне – 7 282,13 евро в центре, 4 051,56 евро – за его пределами;

Штутгарт – 6 101,83 евро в центре, 3 971,09 евро – за его пределами;

Дортмунд – 2 700,00 евро в центре, 2 012,00 евро – за его пределами;

Дюссельдорф – 8 429,00 евро в центре, 4 497,50 евро – за его пределами.

Какие средние зарплаты в Германии?

Средний уровень зарплаты после уплаты налогов в этих городах Германии такой:

Берлин – 3 165,86 евро;

Гамбург – 3 417,25 евро;

Мюнхен – 4 051,12 евро;

Кельн – 3 091,72 евро;

Франкфурт-на-Майне – 4 088,36 евро;

Штутгарт – 3 701,86 евро;

Дортмунд – 3 075,72 евро;

Дюссельдорф – 3 455,47 евро.

Сколько лет придется откладывать на жилье?

Для упрощения расчетов предположим, что человек откладывает на жилье всю зарплату и планирует купить квартиру площадью 50 квадратных метров. При таких условиях откладывать нужно:

Берлин – 10 лет на жилье в центре, 6,8 года – за его пределами;

Гамбург – 9,8 года на жилье в центре, 5,7 года – за его пределами;

Мюнхен – 11,6 года на жилье в центре, 7,9 года – за его пределами;

Кельн – 8,6 года на жилье в центре, 5,8 года – за его пределами;

Франкфурт-на-Майне – 7,4 года на жилье в центре, 4,1 года – за его пределами;

Штутгарт – 6,9 года на жилье в центре, 4,5 года – за его пределами;

Дортмунд – 3,7 года на жилье в центре, 2,7 года – за его пределами;

Дюссельдорф – 10,2 года на жилье в центре, 5,4 года – за его пределами.

Стоит учесть, что эти данные являются усредненными. В каждом городе можно найти как значительно дешевле, так и существенно дороже квартиры по сравнению со средней ценой. Аналогичная ситуация и с доходами: кто-то зарабатывает больше среднего уровня, кто-то – меньше. К тому же в меньших городах накопить на собственное жилье обычно удается быстрее. Кроме того, данные не учитывают расходов на жизнь, инфляции, налогов на покупку, кредитов и тому подобное.

Как пишет Ansa, по состоянию на ноябрь 2025 года в Германии наибольшее количество украинцев среди стран ЕС – более 1,24 миллиона. А это 28,7% от всех украинцев с временной защитой в ЕС. Поэтому вопрос жилья в Германии актуален и для них.

Сколько надо откладывать на жилье в Польше?

В Польше цены за квадратный метр жилья существенно отличаются в зависимости от города, и самые высокие они в крупных городах, таких как Варшава или Гданьск. Средняя зарплата после уплаты налогов также варьируется по городам, но даже с ней накопления средств на жилье занимает много лет.

Если человек откладывает всю зарплату и планирует купить квартиру площадью 50 квадратов, то в Варшаве на жилье в центре придется накапливать около 12,6 года, а на окраинах – 7,9 года. В других городах, как Краков, Вроцлав, Гданьск или Жешув, сроки накопления колеблются примерно от 5 до 13 лет в зависимости от локации.