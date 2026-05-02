"Готова к проживанию": где на продажу выставили квартиру всего за 4 тысячи долларов

В поселке на Житомирщине предлагают квартиру менее чем за 180 тысяч гривен. По словам владельца, помещение даже готово к проживанию.

Что известно о бюджетном жилье?

Объявление о чрезвычайно дешевой квартире появилось на OLX.

Помещение расположено в поселке Головино Житомирской области, в доме жилого фонда 1980 – 1990-х годов. Квартира – на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь – 27 квадратных метров, кухня – 7 квадратных метров.

Удобное расположение, спокойный район, развитая инфраструктура. Идеальный бюджетный вариант жилья для жизни или аренды,

– говорится в объявлении.

Жилье имеет две комнаты с раздельной планировкой и относится к эконом-классу. В доме выполнен косметический ремонт, поэтому новые владельцы могут заехать сразу после покупки.

Отопление – твердотопливное, что является типичным для небольших населенных пунктов и позволяет самостоятельно контролировать расходы на тепло.

Продавец отмечает, что возможен торг.

К слову, автор объявления не добавил фото жилья, поэтому неизвестно, в каком оно состоянии.

Поселок Головино относится к небольшим населенным пунктам с ограниченным рынком труда и спросом на жилье, что также может влиять на формирование столь низкой цены.

Какова цена квартиры и какие средние цены на рынке?

Стоимость квартиры составляет всего 4 тысячи долларов или примерно 175 тысяч гривен. Для сравнения, по данным аналитики по данным аналитики ЛУН, в Житомире однокомнатные квартиры в среднем стоят примерно 48 тысяч долларов, двухкомнатные – 65 тысяч долларов, трехкомнатные – 72 тысячи. На первичном рынке цена квадратного метра составляет 39 тысяч гривен.

То есть стоимость жилья по объявлению чрезвычайно низкая.

Что говорят на рынке?

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии 24 Каналу отметил, что спрос на жилье в сельской местности остается ограниченным, "массового или хаотичного спроса на жилье именно в сельской местности на рынке недвижимости нет".

Он также отметил, что украинцы не демонстрируют тенденции к массовому переезду в села. Это означает, что спрос в небольших общинах существенно ниже, чем в городах, что непосредственно влияет на цены.

При таких условиях подобные объекты и в дальнейшем будут оставаться самым дешевым сегментом рынка из-за ограниченного спроса в малых населенных пунктах.

Сколько придется потратить после покупки?

После приобретения даже бюджетного жилья основной статьей расходов становится ремонт. И здесь стоит учитывать, что в 2026 году цены существенно выросли.

Как объяснила риелтор и аналитик рынка Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу, весной 2026 года произошло резкое подорожание из-за роста спроса.

Часть людей, купивших квартиры зимой, отложили ремонты до более теплого сезона. В результате бригады быстро загрузились, а цены начали расти,

– заявила риелтор.

Базовый ремонт сейчас стартует примерно от 9 – 14 тысяч гривен за квадратный метр, а качественные работы могут стоить 22 – 30 тысяч гривен и более.

Учитывая это, ремонт даже небольшой квартиры может обойтись в сумму, соизмеримую или даже выше ее стоимости.

На что обратить внимание перед покупкой?

Перед приобретением подобного жилья стоит оценить не только цену, но и сопутствующие факторы:

состояние дома и коммуникаций – старый фонд может потребовать дополнительных вложений;

локацию и инфраструктуру – наличие работы, транспорта, магазинов;

расходы на ремонт – они могут превысить стоимость квартиры;

ликвидность – будет ли возможность продать объект в будущем.

Низкая цена квартир в небольших населенных пунктах объясняется прежде всего слабым спросом и отсутствием тенденции к переезду в такие локации. Поэтому даже сверхдешевые предложения, как в Головино, стоит оценивать комплексно – с учетом затрат на ремонт, качества локации и возможностей дальнейшей продажи.

Почему низкая цена жилья может оказаться обманчивой?

Покупка дешевого дома в селе может обернуться не выгодной инвестицией, а постоянными затратами, ведь низкая цена часто скрывает проблемы с состоянием дома или документами.

Риэлтор Александр Бойко советует проверять не только внешний вид, а прежде всего право собственности, кадастровые данные и возможные обременения, поскольку оформление может затянуться или быть невозможным.

Дешевые дома нередко требуют значительных вложений в ремонт и коммуникации, поэтому реальная стоимость жилья значительно выше стартовой цены.