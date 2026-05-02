Що відомо про бюджетне житло?

Оголошення про надзвичайно дешеву квартиру з'явилося на OLX.

Помешкання розташоване у селищі Головине Житомирської області, у будинку житлового фонду 1980 – 1990-х років. Квартира – на другому поверсі двоповерхового цегляного будинку. Загальна площа – 27 квадратних метрів, кухня – 7 квадратних метрів.

Зручне розташування, спокійний район, розвинена інфраструктура. Ідеальний бюджетний варіант житла для життя або оренди,

– йдеться в оголошенні.

Житло має дві кімнати з роздільним плануванням і належить до економкласу. В оселі виконаний косметичний ремонт, тож нові власники можуть заїхати одразу після купівлі.

Опалення – твердопаливне, що є типовим для невеликих населених пунктів і дозволяє самостійно контролювати витрати на тепло.

Продавець зазначає, що можливий торг.

До слова, автор оголошення не додав фото житла, тому невідомо, в якому воно стані.

Селище Головине належить до невеликих населених пунктів з обмеженим ринком праці та попитом на житло, що також може впливати на формування настільки низької ціни.

Яка ціна квартири та які середні ціни на ринку?

Вартість квартири становить лише 4 тисячі доларів або приблизно 175 тисяч гривень. Для порівняння, за даними аналітики ЛУН, у Житомирі однокімнатні квартири в середньому коштують приблизно 48 тисяч доларів, двокімнатні – 65 тисяч доларів, трикімнатні – 72 тисячі. На первинному ринку ціна квадратного метра становить 39 тисяч гривень.

Тобто вартість оселі з оголошення надзвичайно низька.

Що кажуть на ринку?

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта у коментарі 24 Каналу зазначив, що попит на житло в сільській місцевості залишається обмеженим, "масового чи хаотичного попиту на житло саме в сільській місцевості на ринку нерухомості немає".

Він також наголосив, що українці не демонструють тенденції до масового переїзду в села. Це означає, що попит у невеликих громадах суттєво нижчий, ніж у містах, що безпосередньо впливає на ціни.

За таких умов подібні об'єкти й надалі залишатимуться найдешевшим сегментом ринку через обмежений попит у малих населених пунктах.

Скільки доведеться витратити після купівлі?

Після придбання навіть бюджетного житла основною статтею витрат стає ремонт. І тут варто враховувати, що у 2026 році ціни суттєво зросли.

Як пояснила рієлторка та аналітикиня ринку Ірина Луханіна в коментарі 24 Каналу, навесні 2026 року відбулося різке подорожчання через зростання попиту.

Частина людей, які купили квартири взимку, відклали ремонти до теплішого сезону. У результаті бригади швидко завантажилися, а ціни почали зростати,

– заявила рієлторка.

Базовий ремонт нині стартує приблизно від 9 – 14 тисяч гривень за квадратний метр, а якісніші роботи можуть коштувати 22 – 30 тисяч гривень і більше.

З огляду на це, ремонт навіть невеликої квартири може обійтися у суму, співмірну або й вищу за її вартість.

На що звернути увагу перед купівлею?

Перед придбанням подібного житла варто оцінити не лише ціну, а й супутні фактори:

стан будинку і комунікацій – старий фонд може потребувати додаткових вкладень;

локацію та інфраструктуру – наявність роботи, транспорту, магазинів;

витрати на ремонт – вони можуть перевищити вартість квартири;

ліквідність – чи буде можливість продати об'єкт у майбутньому.

Низька ціна квартир у невеликих населених пунктах пояснюється передусім слабким попитом і відсутністю тенденції до переїзду в такі локації. Тому навіть наддешеві пропозиції, як у Головиному, варто оцінювати комплексно – з урахуванням витрат на ремонт, якості локації та можливостей подальшого продажу.

Чому низька ціна житла може виявитися оманливою?

Купівля дешевої хати в селі може обернутися не вигідною інвестицією, а постійними витратами, адже низька ціна часто приховує проблеми зі станом будинку або документами.

Рієлтор Олександр Бойко радить перевіряти не лише зовнішній вигляд, а насамперед право власності, кадастрові дані та можливі обтяження, оскільки оформлення може затягнутися або бути неможливим.

Дешеві будинки нерідко потребують значних вкладень у ремонт і комунікації, тому реальна вартість житла значно вища за стартову ціну.