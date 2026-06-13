Актуальные цены на жилье в Германии: где продаются самые дорогие и самые дешевые квартиры и дома

Средняя цена квадратного метра недвижимости в Германии составляет более 3 тысяч евро. При этом стоимость жилья значительно варьируется в зависимости от федеральной земли: в крупных экономических центрах цены почти в три раза выше, чем в самых дешёвых восточных регионах.

Каковы средние цены на жилье в Германии

О том, где в Германии продают самое дорогое жилье, а где самое дешевое, свидетельствуют данные Immowelt.

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Средняя цена квадратного метра квартир в Германии в июне 2026 года составляет 3 272 евро, а домов – 2 867 евро.

Самые дешевые квартиры на рынке стоят от 1 951 евро за квадратный метр, тогда как самые дорогие достигают 5 667 евро.

Дома стоят от 1 366 евро за квадратный метр в самых доступных сегментах, а максимальные цены достигают 5 158 евро за квадратный метр.

Где в стране жилье самое дорогое

Самые высокие средние цены на недвижимость зафиксированы в Гамбурге, Берлине и Баварии.

В Гамбурге средняя стоимость квадратного метра составляет 5 920 евро. Квартиры там в среднем стоят 6 018 евро за квадратный метр, а дома – 5 400 евро. Самые дорогие квартиры достигают 12 037 евро за квадратный метр, а дома – 10 800 евро.

В Берлине квадратный метр в среднем продается за 4 932 евро. Квартиры стоят 4 938 евро, а дома – 4 869 евро за квадратный метр. Максимальная цена квартир достигает 9 643 евро.

В Баварии (Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург) средняя цена квадратного метра – 4 195 евро. Средняя цена квартир там – 4 427 евро, а домов – 3 721 евро за квадратный метр. Самые дорогие квартиры в регионе продаются по цене 7 098 евро за квадратный метр.

К дорогим регионам также относятся Баден-Вюртемберг (Штутгарт, Карлсруэ, Манхайм, Фрайбург) и Гессен (Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Кассель, Дармштадт).

В Баден-Вюртемберге средняя цена недвижимости составляет 3 560 евро за квадратный метр, а в Гессене – 3 322 евро.

Где жилье, наоборот, дешевле

Самые низкие цены на жилье в июне 2026 года были в восточных федеральных землях.

В Саксонии-Анхальт (Магдебург, Галле, Дессау-Росслау) средняя цена квадратного метра составляет 1 607 евро. Квартиры там стоят в среднем 1 678 евро за квадратный метр, а дома – 1 448 евро. Самые дешевые дома можно найти от 584 евро за квадратный метр.

В Тюрингии (Эрфурт, Йена, Гера, Веймар) квадратный метр продается в среднем за 1 699 евро, а в Саксонии (Лейпциг, Дрезден, Хемниц) – за 1 814 евро.

В Саарланде (Саарбрюккен, Нойнкирхен, Фельклинген) средняя стоимость жилья составляет 1 974 евро за квадратный метр.

В то же время в Мекленбурге-Передней Померании (Росток, Шверин, Нойбранденбург) средняя цена квадратного метра составляет 2 439 евро, а в Нижней Саксонии (Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Оснабрюк) – 2 445 евро.

Каковы цены в других федеральных землях

В Бранденбурге (Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Гафеле) квадратный метр в среднем стоит 2 699 евро, в Бремене (Бремен, Бремергафен) – 2 714 евро, в Северном Рейне-Вестфалии (Кёльн, Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен) – 2 846 евро, в Рейнланд-Пфальце (Майнц, Людвигсхафен, Трир, Кобленц) – 2 592 евро, в Шлезвиг-Гольштейне (Киль, Любек, Фленсбург) – 3 253 евро.

Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами Германии превышает 4 тысячи евро за квадратный метр. Самое доступное жилье сосредоточено преимущественно в восточной части страны, тогда как крупные города и экономически мощные земли остаются самыми дорогими для покупки недвижимости.

Какие правила аренды в Германии могут неожиданно увеличить расходы людей

В Германии тип договора аренды напрямую влияет на будущие расходы арендаторов . Например, индексированная аренда позволяет владельцам повышать плату в соответствии с уровнем инфляции, а ступенчатая — предусматривает автоматический рост цены по заранее прописанному графику.

Арендаторы также часто сталкиваются с дополнительными расходами из-за залога, правил субаренды и обязанности заблаговременно предупреждать о переезде. Именно из-за незнания условий договора украинцы нередко переплачивают за жилье уже после заселения.