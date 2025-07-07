Дома во времена СССР: какие типы квартир были и рейтинг от худших к лучшим

Риелтор определил рейтинг квартир, которые были во времена СССР. Худшими были гостинки, чуть лучше – хрущевки. Всего в список попали примерно 10 типов помещений.

О советских домах - от худшего до лучшего - рассказал в тиктоке риелтор Алексей Романов, информирует 24 Канал.

Читайте также Какие особенности сталинок и хрущевок: что их кардинально отличает

Рейтинг квартир в СССР от риелтора

По словам эксперта, худшими во времена СССР были гостинки, немного лучше были хрущевки, за ними шли дома серии 464, 134 и других, далее – чешки, спецпроекты 1970-х годов, сталинки и совмины. Лучшими же были квартиры в царских домах.

Гостинка

Это жилое помещение, которое обычно имеет вид малогабаритной однокомнатной квартиры или комнаты с собственной кухонной нишей и санузлом.

Гостинки – это многоэтажные панельные или кирпичные постройки высотой от 3 до 16 этажей. На каждом этаже расположены от 10 до 40 квартир. Чаще всего гостинки состоят из одной секции, хотя встречаются и многосекционные варианты, обычно пятиэтажные.

Гостинки возводили как временное жилье для работников крупных заводов и промышленных предприятий. Они были промежуточным этапом в жилищной системе: от общежития через гостинку до полноценной квартиры.

Массовое строительство домов с жильем гостиничного типа в Советском Союзе началось в 1960 – 70-х годах.

Квартиры в гостинице / Фото DIM.RIA

Хрущевки

Немного лучшими, как отмечает эксперт, были хрущевки. Это типичные пятиэтажные жилые дома, возведенные из кирпича или панелей, что начали активно строить в СССР в период правления Никиты Хрущева. Именно в его честь эти здания и получили свое название. Им характерно отсутствие технического этажа, лифта и мусоропровода.

В зависимости от года постройки, планировка квартир могла несколько отличаться. В таких помещениях обычно устанавливали газовые плиты, иногда – еще и газовые колонки для нагрева воды. Полы покрывали паркетом или паркетной доской. Подъезд был односторонним, а лестничные марши сочетались с межэтажными площадками. Как правило, на каждом этаже были 3 –4 квартиры.

Почти во всех квартирах комнаты были проходными. Санузлы – преимущественно совмещенные. Общая площадь квартир – небольшая.

Квартиры-хрущевки / Фото rise.lviv.ua

Чешки

Далее идут чешки – это тип жилых квартир в многоэтажных домах, которые начали массово возводить в СССР в конце 1960-х – в 1980-х годах. Они стали логическим развитием после хрущевок и отличались улучшенной планировкой и комфортом проживания. Название "чешки" происходит от того, что проекты этих домов были заимствованы или адаптированы из чехословацких образцов.

По сравнению с хрущевками, чешки имели более просторные квартиры с изолированными комнатами, большими кухнями (обычно 7–9 квадратных метров), отдельным санузлом и более удобными коридорами. Высота потолков также была немного больше, что создавало ощущение простора. Дома обычно имели 9 этажей, были оснащены лифтами и мусоропроводами, а также имели технический этаж и плоскую крышу.

Квартиры-чешки / Фото DIM.RIA

Сталинки

Это жилые многоквартирные дома, возведенные в СССР в период с 1933 года до начала 1960-х годов, преимущественно в годы правления Иосифа Сталина. Эти здания выполнены в основном в архитектурном стиле неоклассицизма, известном как сталинский ампир. Они отличаются прочной капитальной конструкцией, наличием полного комплекса коммунальных удобств, двух- или многоэтажной застройкой и использованием негорючих материалов для возведения стен.

Квартиры в сталинках обычно просторные и имеют большую планировку – чаще всего с тремя или четырьмя комнатами, хотя встречаются и двухкомнатные варианты, а иногда и квартиры с большим количеством комнат.

Сталинка во Львове / Фото Водник

Совмин министерский

Термин "совмин" в жилищном контексте касается квартир, которые в свое время предназначались для чиновников, партийной номенклатуры и руководителей. Это были специальные проекты жилых домов, возведенные для представителей высшей власти. Такие квартиры отличались увеличенными площадями, продуманной планировкой: большие кухни даже в однокомнатных вариантах, просторные коридоры или холл в многокомнатных, а также отдельные санузлы значительного размера.

Дома этого типа обычно имели повышенный уровень комфорта: дополнительное внешнее утепление (так называемая "шуба"), два лифта – пассажирский и грузовой, а также мусоропровод, вынесен за пределы квартир, что способствовало лучшей гигиене и удобству.



Пример совмина / Фото DIM.RIA

Царские дома

Царские дома – это исторические каменицы, возведенные преимущественно в конце XIX – в начале ХХ века. Они отличаются монументальностью, толстыми кирпичными стенами, высокими потолками (часто более 3,5 метра), деревянными дубовыми дверями, лепниной, старинными печами или каминами. Такие здания обычно расположены в центральной части города.

Среди главных преимуществ царских домов – прочность конструкций, просторные квартиры с большими окнами, а также престижное расположение. Многие из них уже отреставрированы или имеют большой потенциал для реновации, что делает их привлекательными как для жизни, так и для инвестиций. Жилье в царских каменицах часто ценят за особый шарм и возможность совместить историческую аутентичность с современным комфортом. Царский дом в Киеве / Фото Википедии