Сколько стоят квартиры в Ужгороде: является ли город до сих пор лидером по ценам
- В Ужгороде цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились на 8%, а на двухкомнатные выросли на 7%, цены на трехкомнатные остались без изменений.
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ужгороде выросли на 15%, а на двухкомнатные – на 20%, причем аренда однокомнатного жилья является самой дорогой в Украине.
Ужгород – город, где купить и арендовать квартиру очень дорого по сравнению с другими городами Украины. И если аренда жилья там до сих пор дорожает, то на рынке купли-продажи ситуация отличается.
Какие цены на жилье в Ужгороде по состоянию на конец сентября, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.
Сколько стоят квартиры на вторичке Ужгорода?
На квартиры вторичного рынка Ужгорода такие цены:
- однокомнатные стоят в среднем 59 тысяч долларов, что на 8% меньше, чем было полгода назад;
- двухкомнатные – 95 тысяч долларов, здесь цены пошли вверх – на 7%;
- трехкомнатные – 115 тысяч долларов, без изменений в ценах.
На однокомнатное жилье среднюю зарплату придется полностью откладывать в течение 8,4 года, на двухкомнатное – 13,4 года, трехкомнатное – 16 лет.
В этом сегменте жилищного рынка Ужгород по ценам опережают Львов и Киев.
Какие цены на жилье в новостройке?
Квадратный метр в квартирах разных классов стоит:
- эконом – 30 тысяч гривен, что на 16% больше, чем было полгода назад;
- комфорт – 40 тысяч гривен, без изменений в цене;
- бизнес – 48 тысяч гривен, зафиксировали удешевление на 8%.
Квадрат в новостройке в Ужгороде также не самый дорогой, впереди – Львов и Киев.
Сколько надо заплатить за аренду?
Однокомнатные квартиры в Ужгороде сдают в аренду в среднем за 21 тысячу гривен в месяц. За полгода цена выросла на 15%. Двухкомнатные стоят 25 тысяч гривен, что аж на 20% больше, чем в марте.
На аренду однокомнатного жилья идет 84% от средней зарплаты, двухкомнатного – 101%.
Снимать однокомнатное жилье в Ужгороде дороже всего в Украине. В сегменте же двухкомнатного впереди Киев.
Цены на жилье в Ужгороде стабильно высокие / Фото trakslerdevelopment
Почему в Ужгороде такие дорогие цены на жилье?
Ужгород стабильно остается в тройке городов Украины с самыми высокими ценами на недвижимость. Как отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский, главным фактором является значительный наплыв переселенцев. Многие из них решили остаться на Закарпатье на постоянное проживание. Из-за ограниченного предложения на рынке – как в сегменте аренды, так и среди новостроек – стоимость жилья на высоком уровне.
Сколько стоит аренда жилья в других городах Украины?
В Тернополе аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 11 обходится в среднем в 11 тысяч гривен в месяц, цена стабильна уже полгода. Двухкомнатное жилье стоит примерно 14 тысяч гривен, трехкомнатное – 15 тысяч.
В Одессе за однокомнатную квартиру просят в среднем 12 тысяч гривен, за двухкомнатную – 16 тысяч, за трехкомнатную – 21 тысячу. Стоимость аренды сильно зависит от района: дороже всего – в Приморском, дешевле всего – в Пересыпском.
Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры выросла до 19 тысяч гривен. Двухкомнатное жилье стоит 23 тысячи гривен, трехкомнатное – 29 тысяч. Цены продолжают идти вверх.