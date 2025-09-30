Які ціни на помешкання в Ужгороді станом на кінець вересня, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.
Скільки коштують квартири на вторинці Ужгорода?
На квартири вторинного ринку Ужгорода такі ціни:
- одкокімнатні коштують у середньому 59 тисяч доларів, що на 8% менше, ніж було пів року тому;
- двокімнатні – 95 тисяч доларів, тут ціни пішли вгору – на 7%;
- трикімнатні – 115 тисяч доларів, без змін у цінах.
На однокімнатне житло середню зарплату доведеться повністю відкладати протягом 8,4 року, на двокімнатне – 13,4 року, трикімнатне – 16 років.
У цьому сегменті житлового ринку Ужгород за цінами випереджують Львів та Київ.
Які ціни на житло в новобудові?
Квадратний метр у квартирах різних класів коштує:
- економ – 30 тисяч гривень, що на 16% більше, ніж було пів року тому;
- комфорт – 40 тисяч гривень, без змін у ціні;
- бізнес – 48 тисяч гривень, зафіксували подешевшання на 8%.
Квадрат у новобудові в Ужгороді також не найдорожчий, попереду – Львів та Київ.
Скільки треба заплатити за оренду?
Однокімнатні квартири в Ужгороді здають в оренду у середньому за 21 тисячу гривень у місяць. За пів року ціна виросла на 15%. Двокімнатні коштують 25 тисяч гривень, що аж на 20% більше, ніж у березні.
На оренду однокімнатного помешкання йде 84% від середньої зарплати, двокімнатного – 101%.
Винаймати однокімнатне житло в Ужгороді найдорожче в Україні. У сегменті ж двокімнатного попереду Київ.
Ціни на житло в Ужгороді стабільно високі / Фото trakslerdevelopment
Чому в Ужгороді такі дорогі ціни на житло?
Ужгород стабільно залишається в трійці міст України з найвищими цінами на нерухомість. Як зазначає бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський, головним чинником є значний наплив переселенців. Багато з них вирішили залишитися на Закарпатті на постійне проживання. Через обмежену пропозицію на ринку – як у сегменті оренди, так і серед новобудов – вартість житла на високому рівні.
Скільки коштує оренда житла в інших містах України?
У Тернополі оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 11 тисяч гривень на місяць, ціна стабільна вже пів року. Двокімнатне житло коштує приблизно 14 тисяч гривень, трикімнатне – 15 тисяч.
В Одесі за однокімнатну квартиру просять у середньому 12 тисяч гривень, за двокімнатну – 16 тисяч, за трикімнатну – 21 тисячу. Вартість оренди сильно залежить від району: найдорожче – у Приморському, найдешевше – в Пересипському.
У Львові середня ціна однокімнатної квартири зросла до 19 тисяч гривень. Двокімнатне житло коштує 23 тисячі гривень, трикімнатне – 29 тисяч. Ціни продовжують йти вгору.