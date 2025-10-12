Ранее в сети обнародовали видео, на котором квартиры в Вене якобы висят в воздухе. Эксперты объяснили, как это возможно с точки зрения инженерии.

Чем пользователей и экспертов удивил ролик?

Еще в июле 2025 года пользователь тиктока с никнеймом edgyonedge обнародовал видео. На нем квартиры в Вене кажутся как будто зависшими в воздухе. Это вызвало интерес среди пользователей соцсети и архитекторов. Ролик набрал более 615 000 просмотров.

На видео видно современные жилые блоки, которые будто зависли без видимых опор. Подпись к видео: "Представьте, что вы живете в одной из этих квартир без всякой поддержки".

Как это объясняют специалисты?

Как пишет издание Newsweek, эксперты говорят, что за иллюзией стоит проверенная временем инженерия. Архитектор Майлз Смит из компании Graphisoft отмечает, что речь идет о консоли – конструктивном элементе, когда плита или балка закреплена только с одной стороны. Это позволяет создавать части здания, которые нависают.

Прочность таких выступлений обеспечивается так называемым "задним пролетом" – скрытой частью конструкции, которая уравновешивает нагрузку. "Это как качели, где на одном конце гораздо больше веса", – объясняет Смит. По его словам, современное программное обеспечение, например Archicad, позволяет точно моделировать такие структуры, учитывая прогибы, ветровые нагрузки и тепловые воздействия.

Архитектор Питер Бафитис из RKTB Architects добавляет, что подобные консоли – не только инженерное решение, но и выразительный элемент дизайна, который создает впечатление, что здание бросает вызов гравитации.

По словам архитектора Питера Бафитиса, консольные конструкции обычно требуют, чтобы примерно две трети балки или плиты были надежно закреплены для поддержки нависающей трети. Такой подход не только создает эффектный вид, но и позволяет рационально использовать пространство. В проекте One Sullivan Place в Бруклине архитектурное бюро RKTB использовало консольные фермы, чтобы возвести новые квартиры над существующими зданиями. По словам Бафитиса, это решение позволяет зданиям с узким основанием расширяться вверх, увеличивая пешеходное пространство внизу и площадь для аренды – наверху.

Роберт Берридж из RWB Construction Management, который имеет опыт проектирования подобных конструкций во Флориде, подчеркивает: несмотря на иллюзию "плавания", это хорошо отработанный инженерный метод. Консоли полностью безопасны при условии правильного проектирования.

Берридж также отметил Вену как город, сочетающий инженерную точность с творчеством. По его словам, "плавучие" секции в архитектуре столицы – это пример того, как искусство и функциональность могут гармонично сосуществовать.

Что известно о других интересных зданиях в Украине и мире?

Ранее в Тиране, что в Албании, завершили строительство жилого комплекса, который формируют волнистые башни. Их спроектировали на основе модульной сетки, что позволило эффективно организовать внутреннее пространство. Фасады отделаны стеклянными панелями и террасами, которые выступают.

В Мукачево расположено здание, которое часто называют называют "самым узким на Закарпатье". Такой эффект создает необычная форма – с улицы кажется, будто в ней едва хватает места даже для коридора. На самом деле это лишь оптическая иллюзия, обусловлена оригинальным расположением и планировкой сооружения.