Жилье стало доступнее: в каких западных городах подешевели квартиры
- В первом полугодии 2025 года в Ивано-Франковске больше всего подорожали квартиры среди западных городов.
- Однако есть города, где жилье наоборот подешевело.
В первом полугодии 2025 года в большинстве городов зафиксировали рост цен на жилье вторичного рынка. Однако есть регионы, где цены пошли вниз, среди них и западные.
О том, в каких западных городах и не только подешевели квартиры за первые 6 месяцев года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимости.
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Где на Западе подорожали, а где подешевели квартиры?
За первое полугодие 2025 года цены на вторичные квартиры повысились в большинстве городов. Среди западных регионов наиболее ощутимо жилье подорожало в Ивано-Франковске, зато подешевело – в Ужгороде и Тернополе. Во Львове цены остались на прежнем уровне.
Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.
В общем самый ощутимый процентный рост цен на однокомнатные квартиры зафиксировали в таких городах:
- Харьков – на 22%,
- Одесса – на 14%,
- Хмельницкий – на 12%,
- Ивано-Франковск – на 10%.
В то же время в некоторых городах произошло незначительное удешевление жилья:
- Николаев и Ужгород потеряли по 5%,
- в Виннице и Херсоне цены снизились на 2%,
- в Тернополе – на 1%.
Средняя цена однокомнатной квартиры в городах Украины / Инфографика OLX Недвижимости
В каких городах жилье самое дорогое, а в каких самое дешевое?
Дороже всего однокомнатная квартира стоит в таких крупных городах:
- Киев – 75 тысяч долларов,
- Львов – 55 тысяч долларов,
- Винница – 47 тысяч долларов,
- Ивано-Франковск – 44,65 тысяч долларов,
- Одесса, Ужгород, Житомир – 39,8 тысяч долларов.
Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в городах:
- Херсон – 15 тысяч гривен,
- Запорожье – 15,85 тысяч гривен,
- Сумы – 17 тысяч гривен.