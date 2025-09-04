В украинских городах традиционно острым остается вопрос инфраструктуры возле жилья – от наличия паркинга до обустроенных укрытий. Если в Киеве и некоторых других мегаполисах инвесторы все чаще присматриваются к паркоместам, то во Львове ситуация несколько иная.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал риелтор Владимир Иванюк.

Смотрите также Ипотека в 2025 году: стоит ли брать кредит на жилье – советы эксперток

Какой во Львове спрос на паркоместа?

Как отметил риелтор, после начала полномасштабного вторжения в Украине вступили в силу новые государственно-строительные нормы, обязывающие застройщиков предусматривать укрытия в новостройках. Несмотря на это, львовяне не спешат покупать себе место в паркинге.

Спрос на паркоместа высоким не является. Зато увеличился запрос на квартиры в домах, где есть собственное современное бомбоубежище в соответствии со всеми стандартами строительства,

– объяснил Иванюк.

Несмотря на небольшую заинтересованность в паркингах, цены на жилье во Львове продолжают расти. Причиной этого является подорожание строительных материалов и рабочей силы, а также стабильный спрос, в частности среди студентов. В результате квадратный метр становится дороже, а наличие укрытия в доме все чаще рассматривается как существенный бонус к квартире.



Почему во Львове не покупают паркоместа / Фото Unsplash

Какова ситуация с паркоместами в Украине?