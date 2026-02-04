Ностальгия в деталях: как львовянин создает миниатюрные подъезды многоэтажек
- Львовянин Максим Винтонив создает светильники в виде миниатюрных подъездов многоэтажек, которые вызывают ностальгию.
- Светильники изготавливаются из пенополистирола и украшаются деталями, чтобы выглядеть максимально реалистично, с подсветкой, что добавляет эффекта настоящего подъезда.
В соцсетях набирают популярность необычные светильники, которые выглядят как миниатюрные подъезды старых многоэтажек. Они вызывают ностальгию и заставляют внимательно рассматривать каждую мелкую деталь знакомого с детства пространства.
Что это за светильники и как возникла идея?
Львовянин Максим Винтонив создает авторские светильники, выглядящие как подъезды типовых панельных домов, пишет Вечерний Киев.
Смотрите также Заброшенный дом засиял: как украинцы вдохнули новую жизнь в семейный дом
Внутри можно увидеть лестничные площадки, двери квартир, батареи и почтовые ящики. Пространство наполнено мягким светом, который напоминает вечер в обычном жилом доме.
Все началось со случайно найденных кусков пенопласта. Сперва хотел создать какую-то абстрактную архитектурную деталь, но в процессе образ подъезда вырисовался сам собой. Я смастерил дверь лифта, вмонтировал крошечную кнопку и добавил то самое тусклое освещение. Результат меня поразил,
– рассказал Максим.
Первый светильник стоял на полочке около двух лет, потом автор доработал его и подарил другу. Несколько месяцев назад фото выложили в соцсети. Реакция людей оказалась очень эмоциональной, поэтому создание миниатюр продолжилось.
Как выглядят необычные светильники?
Миниатюрные подъезды создают собственноручно на основе воспоминаний или фотографий заказчиков. Масштаб изделия 1 до 15, отмечают на странице @panelka.mini.
Светильники-подъезды / Фото Вечерний Киев
Многие наши клиенты потеряли свои дома или сейчас не могут туда вернуться. В таком случае они просто словесно описывают, какой был цвет стен, какие надписи или объявления висели, что где стояло. На основе этого мы делаем эскиз и воспроизводим миниатюру подъезда,
– поделился автор.
Каждый светильник наполнен мелкими деталями. На стенах видны потертости, следы времени и надписи. Есть доски объявлений с миниатюрными бумажками. У входа установлены крошечные батареи и старые почтовые ящики.
Отдельное внимание автор уделяет лифту. В нем светятся кнопки, а двери выглядят максимально реалистично. Благодаря освещению создается эффект настоящего подъезда в вечернее время.
Как их создают?
Основой для светильников служит пенополистирол. Из него вручную вырезают стены, лестницы и другие части конструкции. После этого все элементы склеивают и дополняют деталями. Некоторые части изготавливают с помощью 3D печати, однако значительную часть декора мастер делает самостоятельно.
Далее модель красят и добавляют мелкие эффекты изношенности, чтобы она выглядела правдоподобно. После завершения отделки устанавливают подсветку. Создание одного такого светильника занимает около 12 часов, ведь работа требует внимательности к каждой детали.
Какие дома в СССР не любили жители?
Архитекторы СССР в 1970-х решили отойти от однообразных панелек и построили кольцевые дома, которые должны были освежить городской пейзаж и символизировать олимпийские кольца. По замыслу, такая форма должна была стать новым взглядом на жилье, но на практике оказалась скорее головной болью для жителей.
Круглые стены приводили к тому, что комнаты получались трапециями, а прямая мебель не вписывалась в интерьер. Солнечный свет плохо попадал в квартиры, а замкнутый внутренний двор и слабая вентиляция делали помещения сырыми и холодными.