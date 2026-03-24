Апелляционный суд обязал снести самострой возле Сходницы: детали дела

Львовский апелляционный суд обязал снести самовольно построенный гостиничный комплекс возле Сходницы, который возвели на государственном лесном участке без разрешений. Решение приняли после рассмотрения, которое длилось несколько лет.

Почему суд обязал снести гостиничный комплекс?

Комплекс "Осоння Карпаты" возвели на участке площадью 1,5 гектара. Там построили девять коттеджей общей площадью 895,9 квадратного метра, хотя земля находилась в пользовании с нарушением условий договора, пишет издание Zaxid.net.

В сентябре 2021 года решением суда договор пользования расторгли, а участок обязали вернуть государству. Несмотря на это, застройку пытались узаконить через другое судебное решение.

В 2020 году Дрогобычский районный суд признал построенные девять коттеджей законными. Впоследствии Львовский апелляционный суд это решение отменил.

После этого объекты внесли в уставный капитал компании "Осоння Карпаты". Прокуратура обжаловала такие действия и требовала отменить регистрацию и снести здания. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, но отказал в сносе.

Апелляционный суд при повторном рассмотрении согласился с доводами прокуратуры. Он определил, что именно владелец отвечает за самовольное строительство, и постановил снести все коттеджи и освободить участок.

Кто владеет комплексом и что будет дальше?

По данным системы YouControl, компанию "Осоння Карпаты" зарегистрировали в 2019 году в Сходницкой общине. Владельцами являются Игорь, Ирина и Олег Матвиишины из Винников, которые развивают бизнес на месте бывшей базы.

Они утверждали, что новые коттеджи возвели на месте старых сооружений. Суд не признал это основанием для узаконивания строительства.

К слову, комплекс уже работал как туристический объект. Стоимость проживания в одном коттедже стартовала от 5 900 гривен за ночь.

Решение апелляционного суда предусматривает снос зданий, однако его еще могут обжаловать в кассационной инстанции.

