Украинский бизнесмен Криппа имеет более 60 объектов недвижимости в Дубае

Украинский бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал владельцем десятков объектов недвижимости в Дубае. Об этом говорится в международном журналистском расследовании Dubai Unlocked.

Какую недвижимость в Дубае имеет Максим Криппа?

Журналисты установили, что Максим Криппа стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае. Об этом говорится в видеоматериале "Слідства.Інфо".

Смотрите также От 550 долларов за квадратный метр: где в Украине самые дорогие и самые дешевые новостройки

Среди объектов – квартиры в престижных комплексах Address Harbour Point, Address Sky View, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, Grande и Vida Residences Dubai Marina. Часть из них расположена рядом с центром города и небоскребом Burj Khalifa.

Небоскребы, в которых расположена недвижимость Максима Криппы / Фото из открытых источников

В расследовании также упоминаются объекты в известных курортных и гостиничных проектах. В частности, речь идет о The Palm Tower и Royal Atlantis Resort & Residences на острове Palm Jumeirah, а также гостиничный комплекс FIVE LUXE.

В комментарии журналистам "Слідства.Інфо" в пресс-службе Криппы подтвердили, что бизнесмен ведет предпринимательскую деятельность в странах Ближнего Востока. В то же время детали инвестиционного портфеля там не раскрывают.

Кто такой Максим Криппа и чем он известен?

Максим Криппа – украинский бизнесмен, который более 20 лет занимается предпринимательством. По словам заместителя главного редактора "Экономической правды" Александра Колесниченко, в начале карьеры его деятельность была связана с бизнесом в сфере азартных игр.

В последние годы Криппа инвестирует в крупные объекты недвижимости в Украине. В частности, в материале упоминается бизнес-центр "Парус" в Киеве, гостиницы "Украина" и "Днепр", стоянка катеров и яхт на Днепре и инвестиции в жилую недвижимость.

Кроме недвижимости, бизнесмен инвестирует в сферу киберспорта и игровой индустрии. Его называют владельцем киберспортивной организации NAVI, а также инвестором студии GSC Game World, которая работает над серией игр S.T.A.L.K.E.R.

Здесь больше вопрос возникает не к конкретным объектам и не к тому, во что он инвестирует, а все-таки к происхождению средств. Мало кто в Украине может себе позволить покупать такие объекты и платить за них живыми деньгами,

– отмечает Александр Колесниченко

К слову, в материале "Экономической Правды" сообщают, что "Криппа может выступать "обложкой", которая инвестирует в ценные активы деньги нескольких очень влиятельных представителей украинской власти".

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цены в Дубае?