Купили старый дом на Сицилии за 4 тысячи евро: действительно ли это было выгодно

Старый заброшенный дом на Сицилии приобрели всего за 4 тысячи евро. Однако сколько он стоил на самом деле, стало ясно только после ремонта и оформления.

Сколько стоил ремонт дома на Сицилии за 4 тысячи евро

Мастера с YouTube-канала Renovai купили в Муссомеле на Сицилии старый дом площадью 50 квадратных метров и взялись за его восстановление. Все работы они выполняли самостоятельно, поэтому ремонт удалось существенно удешевить.

Больше всего пришлось потратить на ванную комнату – 1 650 евро. Ее отделали крупноформатным керамогранитом под мрамор, установили новую раковину, подвесной унитаз и черную матовую сантехнику, а интерьер дополнили деревянными деталями. Что еще понадобилось: 650 евро на штукатурку, шпаклевку и грунтовку для стен, 550 евро – на LED-освещение и электрику, а 400 евро – на краску для трех комнат.

Оригинальную плитку на полу очистили и отполировали, поэтому покупать новое покрытие не пришлось. Для ставен и фасадных деталей приобрели материалов еще на 250 евро, а средства для очистки камня обошлись в 150 евро.

Оформление покупки и сопутствующие услуги обошлись еще в 6 500 евро: 2 500 евро составила комиссия агентства, 1 800 евро заплатили нотариусу, 1 200 евро – геодезисту за проверку дома, что еще 1 000 евро – регистрационный налог за второе жилье. Вместе с ценой недвижимости весь проект обошелся в 14 150 евро.

Сколько стоит подобное жилье в Муссомеле

Для сравнения: средняя стоимость жилья в Муссомеле сейчас составляет около 464 евро за квадратный метр. Таким образом, дом площадью 50 квадратных метров стоил бы примерно 23 200 евро.

Этот дом за 4 тысячи евро обошелся почти в 5,8 раза дешевле среднего показателя по городу. Даже с учетом ремонта, оформления и других расходов полная стоимость проекта в 14 150 евро все равно на 9 тысяч евро ниже расчетной цены 50-метрового жилья в Муссомеле.

Напомним, стоимость жилья в Италии существенно различается в зависимости от региона. Среди самых дорогих городов по-прежнему остается Милан, где квадратный метр стоит около 3 782 евро, тогда как в Палермо на Сицилии средняя цена составляет около 1 196 евро за квадратный метр.