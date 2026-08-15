Скільки коштував ремонт будинку на Сицилії за 4 тисячі євро

Майстри з YouTube-каналу Renovai купили у Муссомелі на Сицилії старий будинок площею 50 квадратних метрів і взялися за його відновлення. Усі роботи вони виконували самостійно, тому ремонт вдалося суттєво здешевити.

Найбільше довелося витратити на ванну кімнату – 1 650 євро. Її облаштували великоформатним керамогранітом під мармур, встановили новий умивальник, підвісний унітаз і чорну матову сантехніку, а інтер'єр доповнили дерев'яними деталями. Ще 650 євро знадобилося на штукатурку, шпаклівку і ґрунтовку для стін, 550 євро – на LED-освітлення й електрику, а 400 євро – на фарбу для трьох кімнат.

Оригінальну плитку на підлозі очистили та відполірували, тому купувати нове покриття не довелося. Для віконниць і фасадних деталей придбали матеріалів ще на 250 євро, а засоби для очищення каменю коштували 150 євро.

Оформлення купівлі та супутні послуги коштували ще 6 500 євро: 2 500 євро склала комісія агентства, 1 800 євро заплатили нотаріусу, 1 200 євро – геометру за перевірку будинку, ще 1 000 євро – реєстраційний податок для другого житла. Разом із ціною нерухомості весь проєкт обійшовся у 14 150 євро.

Скільки коштує подібне житло у Муссомелі

Для порівняння, середня вартість житла у Муссомелі нині сягає близько 464 євро за квадратний метр. Отже, будинок площею 50 квадратних метрів коштував би приблизно 23 200 євро.

Цей будинок за 4 тисячі євро коштував майже у 5,8 раза дешевше за середній показник у місті. Навіть якщо додати ремонт, оформлення та інші витрати, повна вартість проєкту у 14 150 євро все одно на 9 тисяч євро нижча за розрахункову ціну 50-метрового житла у Муссомелі.

Нагадаємо, вартість житла в Італії суттєво відрізняється залежно від регіону. Серед найдорожчих міст залишається Мілан, де квадратний метр коштує близько 3 782 євро, тоді як у Палермо на Сицилії середня ціна становить близько 1 196 євро за квадратний метр.