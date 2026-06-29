У яких регіонах Італії вартість квадратного метра найдорожча

За даними платформи idealista, найвищі ціни тримаються переважно на півночі та в центрі Італії.

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Нині серед лідерів:

Мілан, Ломбардія – 3 782 євро за квадратний метр;

Лукка, Тоскана – 3 265 євро за квадратний метр;

Флоренція, Тоскана – 3 231 євро за квадратний метр;

Венеція, Венето – 2 748 євро за квадратний метр;

Рим, Лаціо – 2 643 євро за квадратний метр.

У Мілані зосереджені робота, бізнес і високі доходи, тому попит на житло стабільно високий. Житло тут купують і для проживання, і як інвестицію під оренду, тому середня ціна залишається високою.

Лукка та Флоренція залишаються дорогими через попит на житло в Тоскані. У Лукці ціну підсилюють історична забудова, близькість до узбережжя, Пізи та Флоренції. У Флоренції на ринок тиснуть туристичний статус міста, обмежена пропозиція житла й високий інтерес до історичних районів.

Венеція та Рим також серед найдорожчих. У Венеції на ціну впливають туристичний попит і обмежена кількість житла, а в Римі – статус столиці, робота, навчання й стабільний ринок оренди.

У яких регіонах Італії житло найдешевше

Нижча ціна не означає, що ці ринки дешеві загалом. У цих провінціях квадратний метр коштує менше, ніж в інших популярних напрямках Італії:

Лечче, Апулія – 1 068 євро за квадратний метр;

Палермо, Сицилія – 1 196 євро за квадратний метр;

Барі, Апулія – 1 585 євро за квадратний метр;

Сієна, Тоскана – 1 879 євро за квадратний метр;

Генуя, Лігурія – 2 084 євро за квадратний метр.

Найнижчі ціни мають Лечче, Палермо та Барі. Це південь Італії, де житло загалом доступніше, ніж у Мілані, Римі чи Флоренції. Тут менший тиск з боку бізнесу, високих зарплат і преміального попиту, тому середня ціна квадратного метра нижча.

Сієна та Генуя не є дешевими ринками, але поступаються найдорожчим провінціям. Сієна теж належить до Тоскани, однак попит там нижчий, ніж у Лукці та Флоренції. Генуя дорожча за південні провінції, але дешевша за Мілан чи Венецію, бо на середню ціну впливають райони з різним рівнем цін – від прибережних і центральних до віддаленіших.

Які ціни на житло в Німеччині

Середня ціна квадратного метра нерухомості в Німеччині становить понад 3 тисячі євро. Водночас вартість житла суттєво відрізняється залежно від федеральної землі: у великих економічних центрах ціни майже втричі вищі, ніж у найдешевших східних регіонах.