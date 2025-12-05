"Новые" правила: в Минюсте объяснили, как на самом деле будет работать финмониторинг в 2026 году

Минюст сообщил об отсутствии каких-либо новых правил относительно покупки недвижимости с 1 января 2026 года. Порядок оформления сделок остается таким же для продавцов и покупателей жилья.

Что вызвало волну дезинформации?

В соцсетях распространялись утверждения, что с 2026 года для покупателей и продавцов недвижимости введут дополнительные требования и сложную процедуру заключения договоров, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Такие предположения быстро набрали популярность, создав ложное представление о возможных ограничениях. Минюст объяснил, что описанные нововведения не предусмотрены законодательством и не касаются реальных процессов оформления.

Какие правила финмониторинга действуют сейчас?

Более десяти лет нотариусы выполняют функции субъектов первичного финансового мониторинга.

Важно! При удостоверении договоров они проверяют источники происхождения средств для операций на сумму от 400 тысяч гривен. Для этого могут понадобиться декларация о доходах, документы по наследству или подарку, информация о кредитных средствах или продаже другого имущества.

В Минюсте отмечают, что требования финмониторинга остаются неизменными. Законодательство, которое регулирует эти процедуры, не обновлялось, а проверка происхождения средств является обычной частью работы нотариусов.

Как изменится порядок отчетности нотариусов?

С 1 января 2026 года вступят в силу технические изменения в Налоговый кодекс относительно отчетности нотариусов по НДФЛ и военного сбора:

частные нотариусы будут подавать отчет ежеквартально с детализацией по месяцам;

государственные нотариальные конторы и в дальнейшем будут отчитываться ежемесячно.

Содержание налогового расчета не меняется, и никаких дополнительных документов от участников сделки требовать не будут. Нотариусы будут передавать данные о начисленных доходах и удержанных налогах в обычном формате, сообщают в Нотариальной палате Украины.

Повлияют ли эти изменения на покупателей и продавцов?

Для граждан условия заключения договоров купли-продажи остаются прежними. Порядок оформления сделок не претерпит корректировок, нет новых требований или ужесточения контроля.

Важно! Все изменения касаются только отчетности нотариусов и не влияют на возможность приобрести или продать недвижимость. Процесс для сторон и в дальнейшем будет происходить в обычном режиме, без дополнительных этапов или проверок, что обеспечивает стабильность процедур на рынке.

Что именно изменится для нотариусов?