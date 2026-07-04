Жительница Одессы могла лишиться квартир, дач и земли: как работала схема на 18 миллионов

В Одессе раскрыли схему, из-за которой владелица могла лишиться недвижимости на сумму почти 18 миллионов гривен. Среди имущества были квартиры, дачи, земля и парковочное место, которые, по версии следствия, были переоформлены на подставные компании.

Как в Одессе незаконно переоформили недвижимость на 18 миллионов гривен

Как сообщило ГУНП в Одесской области, к схеме, действовавшей еще в 2019 году, были причастны государственный регистратор, адвокат, частный нотариус и другие лица.

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Всего фигуранты, по версии следствия, незаконно переоформили 8 объектов недвижимости. Среди них – 3 квартиры площадью от 155 до 280 квадратных метров в переулке Каркашадзе, на улицах Базарной и Черноморской, 2 дачи на Большом Фонтане, парковочное место и 2 земельных участка.

Сначала участники схемы зарегистрировали несколько предприятий на подставных лиц. Затем они использовали поддельные документы, чтобы создать впечатление, будто владелица сама стала соучредителем одной из компаний.

В документах это было представлено так, будто женщина добровольно внесла свою недвижимость в уставный капитал предприятия. После этого имущество переоформили на другую подконтрольную компанию, разделили на отдельные объекты и продали.

Документы должны были создать впечатление, будто владелица лично подписывала договоры и согласилась на отчуждение имущества. По данным полиции, таким образом фигуранты пытались представить переоформление как законное и затруднить возврат имущества.

Что грозит участникам схемы

Все незаконно отчужденные объекты были арестованы по решению суда. Государственному регистратору, адвокату и частному нотариусу было сообщено о подозрении.

Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них – мошенничество в особо крупных размерах, подделка документов, служебная фальсификация, легализация имущества, полученного преступным путем, и вмешательство в работу государственных реестров.

Адвокату уже избрана мера пресечения – содержание под стражей. В то же время суд предусмотрел возможность внесения залога в размере 16 миллионов гривен.

В отношении нотариуса и государственного регистратора вопрос о мерах пресечения еще решается. Если вина фигурантов будет доказана в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему нотариус не всегда гарантирует безопасность сделки

Многие покупатели убеждены, что нотариус полностью проверяет квартиру перед оформлением договора. На самом деле нотариальное заверение не всегда защищает от мошенничества или проблем с правом собственности.

Адвокат Наталья Чацкис рассказала о случае, который уже несколько лет рассматривается в судах. Покупатель передал за квартиру около 200 тысяч долларов и подписал договор у нотариуса, но права собственности так и не получил.