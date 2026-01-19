Мост, где живут люди: как выглядит знаменитый "Мост купцов" в Германии
- Крамербрюкк – это средневековый мост в немецком Эрфурте, который выделяется жилой застройкой и сочетает элементы готики, ренессанса и барокко.
- Сегодня мост является активным городским пространством с жилыми домами, художественными галереями и магазинами, и остается популярным туристическим маршрутом.
В немецком городе Эрфурт расположен один из самых известных средневековых мостов Европы, на котором живут люди. Мост соединяет берега реки Гера и отличается сплошной застройкой вдоль всей своей длины.
Что такое Крамербрюкк и почему он особенный?
Название моста – Крамербрюкк, что с немецкого переводится как "Мост купцов", пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Уникальный мост расположен в центральной части Эрфурта, Германия. Его общая длина составляет 125 метров. Но главной особенностью моста остается жилая застройка, находящаяся на нем.
Жилой мост в Германии / Фото Express
Интересно! Подобные населенные мосты существовали в средневековой Европе, однако большинство из них не сохранились до наших дней. Мост Крамербрюкк считается одним из самых длинных, сохранившихся до нашего времени.
Мост Крамербрюкк / Иллюстрация Городского архитектурного музея Эрфурта
Первые письменные упоминания о Крамербрюкк датируются 1156 годом, когда он фигурировал в документах как Pons rerum venalium, то есть мост вещей на продажу, отмечается на сайте моста. Сначала конструкция была деревянной, но в 1325 году ее полностью перестроили из камня.
Мост опирается на шесть арок, а в опорах расположены скрытые помещения, которые в разные периоды использовались как склады. Архитектура моста сочетает элементы готики, ренессанса и барокко, что отражает многочисленные перестройки на протяжении веков.
Какова история этого моста?
В Средневековье вдоль этого моста стояли 62 узкие дома, где жили и работали купцы. Именно от них мост получил свое название, ведь слово "Krämer" в немецком языке означает торговец или лавочник. Здесь продавали дорогие ткани, специи, ювелирные изделия и другие товары, что делало город важным торговым центром Эрфурта.
Со временем часть застройки реконструировали, и количество домов сократилось до 32. На обоих концах моста когда-то стояли две церкви: церковь Святого Эгидия на востоке и церковь Святого Бенедикта на западе.
Мост после реставрации в 1980-х годах / Фото Городского архитектурного музея Эрфурта
После Реформации их значение уменьшилось, а западную церковь снесли в начале 19 века. Церковь Святого Эгидия сохранилась, а ее 33-метровая башня до сих пор открывает панорамный вид на мост и исторический центр города.
Как выглядит Крамербрюкк сегодня?
Сегодня Крамербрюкк остается не только историческим памятником, но и активным городским пространством. Вдоль моста расположены жилые дома, художественные галереи, кафе и небольшие магазины.
Современный мост Крамербрюкк / Фото Express
Здесь продают традиционные немецкие ткани с синей печатью, керамику, стеклянные изделия ручной работы, ювелирные украшения, резьба по дереву, антиквариат и местные деликатесы. Мост остается популярным туристическим маршрутом, который сочетает историческую архитектуру и современную городскую жизнь.
Какие памятники истории сохранились в Украине?
Например, старейшим каменным сооружением Черновцов является Генеральский дом, возведенный в 1780 году после вхождения Буковины в состав Австрийской монархии.
Первый трехэтажный каменный дом в Черновцах построили на Центральной площади в 1814-1816 годах, что стало архитектурной сенсацией для города.