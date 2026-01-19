Мост, где живут люди: как выглядит знаменитый "Мост купцов" в Германии

В немецком городе Эрфурт расположен один из самых известных средневековых мостов Европы, на котором живут люди. Мост соединяет берега реки Гера и отличается сплошной застройкой вдоль всей своей длины.

Что такое Крамербрюкк и почему он особенный?

Название моста – Крамербрюкк, что с немецкого переводится как "Мост купцов", пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Уникальный мост расположен в центральной части Эрфурта, Германия. Его общая длина составляет 125 метров. Но главной особенностью моста остается жилая застройка, находящаяся на нем.

Жилой мост в Германии / Фото Express

Интересно! Подобные населенные мосты существовали в средневековой Европе, однако большинство из них не сохранились до наших дней. Мост Крамербрюкк считается одним из самых длинных, сохранившихся до нашего времени.

Мост Крамербрюкк / Иллюстрация Городского архитектурного музея Эрфурта

Первые письменные упоминания о Крамербрюкк датируются 1156 годом, когда он фигурировал в документах как Pons rerum venalium, то есть мост вещей на продажу, отмечается на сайте моста. Сначала конструкция была деревянной, но в 1325 году ее полностью перестроили из камня.

Мост опирается на шесть арок, а в опорах расположены скрытые помещения, которые в разные периоды использовались как склады. Архитектура моста сочетает элементы готики, ренессанса и барокко, что отражает многочисленные перестройки на протяжении веков.

Какова история этого моста?

В Средневековье вдоль этого моста стояли 62 узкие дома, где жили и работали купцы. Именно от них мост получил свое название, ведь слово "Krämer" в немецком языке означает торговец или лавочник. Здесь продавали дорогие ткани, специи, ювелирные изделия и другие товары, что делало город важным торговым центром Эрфурта.

Со временем часть застройки реконструировали, и количество домов сократилось до 32. На обоих концах моста когда-то стояли две церкви: церковь Святого Эгидия на востоке и церковь Святого Бенедикта на западе.

Мост после реставрации в 1980-х годах / Фото Городского архитектурного музея Эрфурта

После Реформации их значение уменьшилось, а западную церковь снесли в начале 19 века. Церковь Святого Эгидия сохранилась, а ее 33-метровая башня до сих пор открывает панорамный вид на мост и исторический центр города.

Как выглядит Крамербрюкк сегодня?

Сегодня Крамербрюкк остается не только историческим памятником, но и активным городским пространством. Вдоль моста расположены жилые дома, художественные галереи, кафе и небольшие магазины.

Современный мост Крамербрюкк / Фото Express

Здесь продают традиционные немецкие ткани с синей печатью, керамику, стеклянные изделия ручной работы, ювелирные украшения, резьба по дереву, антиквариат и местные деликатесы. Мост остается популярным туристическим маршрутом, который сочетает историческую архитектуру и современную городскую жизнь.

