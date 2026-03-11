Дом за 1 евро в Европе: почему такая покупка может стоить десятки тысяч

Возможность купить дом в Европе за 1 евро давно привлекает внимание покупателей из разных стран. Но на практике такое предложение имеет условие и обязательные расходы.

Как работает программа домов за 1 евро?

Идея продажи домов за символическую сумму 1 евро появилась в Италии. Ее ввели в небольших городах и селах, где население сокращается, а старые здания годами стоят пустыми, рассказывает ЛУН.

Покупатель получает старое здание за символическую сумму, но берет на себя обязательства отремонтировать его в течение определенного времени. В большинстве программ новый владелец должен подготовить проект реконструкции и завершить ремонт в многолетний срок.

Подобные инициативы впоследствии появились и в других странах. Программы продажи заброшенных домов за символическую сумму действуют в некоторых регионах Франции, Испании, Великобритании и Японии, где местные власти также пытаются вернуть жизнь в населенные пункты с оттоком населения, пишет The Guardian.

Сколько на самом деле стоит дом за 1 евро?

Несмотря на символическую цену, покупатель должен оплатить ряд обязательных расходов. К ним относятся юридические услуги, налоги и оформление сделки. Такие расходы могут составлять от 7 тысяч до 12 тысяч евро.

Во многих городах также требуют гарантийный депозит. Его размер обычно составляет от 3 тысяч до 5 тысяч евро. Деньги возвращают после того, как владелец выполнит условия программы и завершит реконструкцию дома.

Отдельно оплачивают подготовку архитектурного проекта и разрешительные документы. Это может стоить еще от 1,5 тысячи до 10 тысяч евро в зависимости от сложности работ.

Наибольшая часть расходов связана с ремонтом. Базовое обновление жилья может стоить от 300 до 600 евро за квадратный метр. Полная реконструкция старого здания иногда обходится в 1200 – 1800 евро за квадратный метр.

В результате если вы приобрели дом площадью 40 квадратных метров, придется потратить от 12 тысяч до 50 тысяч евро. Если жилье будет большим, сумма расходов может составлять от 25 тысяч до 100 тысяч евро.

Можно ли найти подобное жилье в Украине?

За подобные деньги в Украине уже можно приобрести готовое жилье. Например, в Киеве и пригороде за 25 тысяч – 50 тысяч евро продаются сотни домов и дач. Среди них есть старые дома под ремонт и новые объекты без внутренней отделки.

Цены на дома под Киевом / Скриншот 24 Канала

Если бюджет увеличить до 50 тысяч – 100 тысяч евро, предложений становится еще больше. В столице и близлежащих населенных пунктах в этом диапазоне доступны тысячи домов.

Подобная ситуация и в других городах. Во Львове за 25 тысяч – 50 тысяч евро продаются десятки домов, а в диапазоне 50 тысяч – 100 тысяч евро доступны сотни вариантов. В Ивано-Франковске выбор меньше, но также можно найти десятки домов в этих ценовых пределах.

Где самое дешевое жилье в Европе?