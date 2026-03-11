Где расположен город, где почти все население живет в одном доме?

Виттиер расположен на юге Аляски, на побережье залива Принс-Уильям, примерно в 100 километрах от Анкориджа, пишет Budport.

Он окружен горами и водой, а попасть в него можно через автомобильный тоннель, проложенный в скале. Город небольшой, здесь живет всего несколько сотен человек. В заметке Mandria.ua отмечают, что население Виттиера составляет около 272 жителя.

Порт возле городка Виттиер / Фото Budport

Самым большим жилым зданием города является комплекс Begich Towers – 14-этажный дом примерно на 196 квартир, в котором живет большинство жителей Виттиера. Поэтому город часто описывают как место, где почти все живут под одной крышей.

Почему жители города живут вместе?

Здание Begich Towers возвели в 1950-х годах для нужд американских военных. В то время оно служило жильем для солдат и работников порта, который имел стратегическое значение во время холодной войны.

Позже военные покинули город, а дом начали использовать как жилой комплекс для гражданских жителей. Так Begich Towers стал главным местом жительства в Виттиере.

Как выглядит дом изнутри / Фото Mandria.ua

Интересно! На такой формат жизни повлияли и природные условия. В этом районе часто бывают сильные ветры, обильные осадки и холодная погода. Когда жилье, магазин и почта расположены рядом, жителям проще передвигаться по городу.

Что расположено внутри дома-города?

Здесь есть продуктовый магазин, почтовое отделение, медицинский кабинет, прачечная и офисы. В доме также работает отделение полиции и обустроены общественные помещения.

Рядом с жилым комплексом расположена школа, которая соединена со зданием крытым переходом. Благодаря этому жители могут передвигаться между важными объектами даже во время непогоды.

