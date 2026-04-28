Жилье разрушено: когда можно прекратить право собственности без согласия совладельца
- Право собственности на разрушенное жилье в Украине можно прекратить без согласия всех совладельцев при документальном подтверждении уничтожения объекта.
- Судебное решение позволяет внести изменения в государственный реестр, что завершает процедуру прекращения права собственности даже без согласования других совладельцев.
Право собственности на жилье в Украине можно прекратить без согласия всех совладельцев, но только при определенных условиях. Это возможно, если объект фактически уничтожен, и это подтверждено документально.
Можно ли прекратить право без согласия совладельца?
На практике зачастую требуют заявление от всех совладельцев, но если жилье разрушено, один из владельцев может обратиться в суд сам, объясняет юрист Владислав Дерий.
В случае уничтожения недвижимости совладелец может подать иск о прекращении права собственности на долю. Согласие других владельцев для этого не требуется, ведь обращение в суд является отдельным правом.
Судебное решение становится основанием для внесения изменений в государственный реестр. Оно позволяет завершить процедуру даже без согласования других совладельцев.
Достаточно факта физического уничтожения объекта и заявления владельца о внесении изменений в реестр,
– пишет Владислав Дерий.
Когда это можно сделать на практике?
Главное условие – нужно подтвердить, что жилье уничтожено. Это документально фиксируют через соответствующие органы или техническую инвентаризацию.
После этого совладелец может обратиться в суд с требованием прекратить право собственности на долю, поскольку объекта больше нет, отмечается в Гражданском кодексе. В такой ситуации право собственности теряет смысл из-за отсутствия имущества.
Верховный Суд подтверждал, что право собственности прекращается при уничтожении вещи. Для недвижимости этот факт нужно оформить через суд и внести изменения в реестр.
Итак, отсутствие согласия совладельца не останавливает функцию. Если есть подтверждение уничтожения жилья и решения суда, право собственности на долю можно прекратить через государственный реестр.
Что изменилось для совладельцев при получении компенсации?
Правительство упростило правила получения компенсации за поврежденное жилье, в частности, для объектов в общей собственности. Теперь подать заявление может один из совладельцев, даже если другие не выходят на связь или не участвуют в содержании жилья.
Раньше для этого было обязательное согласие всех совладельцев, из-за чего многие заявления не рассматривались или процесс затягивался. Новые правила позволяют избежать таких ситуаций и ускоряют получение помощи, если другие владельцы фактически не участвуют в процедуре.