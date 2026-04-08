Прописка срывает продажу квартир: почему покупатели отказываются

Продать квартиру в Украине в 2026 году может помешать не только цена или состояние жилья, но и зарегистрированные жильцы. Именно прописка посторонних лиц часто отпугивает покупателей и затягивает сделки.

В то же время закон не запрещает продавать такое жилье, но на практике именно этот фактор становится причиной отказов или сложных переговоров, пишет адвокатское бюро "Юрконсалт".

Можно ли продать квартиру с прописанным человеком?

В 2026 году ситуации, когда в квартире остаются зарегистрированные люди, случаются часто. Из-за войны и выезда за границу многие владельцы не могут оперативно снять их с регистрации, поэтому выставляют жилье на продажу так.

Важно, что прописка не дает права собственности, рассказывает ЛУН. Для продажи достаточно решения собственника или совладельцев, а согласие зарегистрированных лиц не требуется.

Почему покупатели избегают таких сделок?

Проблема возникает не из-за закона, а из-за рисков, которые видят покупатели. Чаще всего их настораживает:

вероятность, что зарегистрированный человек фактически останется жить в квартире;

трудности с оформлением субсидий;

риск, что выписка затянется после подписания договора.

Поэтому покупатели чаще выбирают квартиры без зарегистрированных лиц, даже если они дороже или вариантов меньше.

Чтобы уменьшить эти риски, юристы советуют сразу прописывать в договоре четкие условия. В частности, указать срок, в который продавец должен снять всех жителей с регистрации.

Как прописка влияет на продажу жилья?

Наличие зарегистрированных людей не блокирует продажу напрямую, но усложняет сам процесс. Стороны дольше согласовывают условия, а покупатели часто просят дополнительные гарантии или скидку.

Сделки могут затягиваться из-за необходимости договариваться о сроках выписки или подтверждения этого процесса. Особенно сложно, если человек находится за границей или не выходит на связь.

Можно ли выписать человека без его согласия?