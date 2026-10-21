Купили жилье по программе "еВідновлення" или с помощью жилищного ваучера: можно ли его продать

Украинцы, приобретшие жилье по сертификату "еВідновлення" или ваучеру для ВПЛ, не могут сразу его продать. Законодательство устанавливает пятилетний запрет, однако в некоторых случаях его могут снять досрочно.

Когда можно продать жилье, приобретенное по сертификату или ваучеру

Согласно украинскому законодательству, квартиру или дом, приобретенные по сертификату "еВідновлення", нельзя продавать в течение 5 лет, пишет 24 Канал.

Запрет также распространяется на земельные участки под домами и доли в праве собственности, приобретенные по сертификату. В течение этого срока недвижимость нельзя подарить или передать в собственность другому лицу иным способом.

Ограничение устанавливает нотариус при оформлении договора купли-продажи. Информация о запрете вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, поэтому владелец не сможет продать или подарить жилье до истечения пятилетнего срока.

Такие же ограничения действуют и для переселенцев, которые приобрели недвижимость по жилищному ваучеру. В течение 5 лет квартиру или дом нельзя продавать, дарить или переоформлять на другое лицо. Запрет также устанавливает нотариус при оформлении покупки жилья.

В то же время владелец не теряет права пользоваться недвижимостью. Он может проживать в квартире или доме, делать ремонт и регистрировать там место жительства. Кроме того, жилье, приобретенное по сертификату "еВідновлення", разрешается передать в ипотеку, если кредит необходим для покрытия разницы между стоимостью недвижимости и суммой компенсации.

Обратите внимание! По истечении 5 лет квартиру или дом можно продать по общим правилам, если на недвижимость не наложены другие ограничения.

Можно ли досрочно снять запрет на продажу

Законодательство предусматривает возможность досрочного снятия запрета на отчуждение жилья, приобретенного по сертификату "еВідновлення" или ваучеру для ВПЛ. Такое ограничение может быть снято раньше, если на недвижимость налагается взыскание.

Например, взыскание может быть обращено на жилье, находящееся в ипотеке, если заемщик не выполняет кредитные обязательства. В рамках процедуры взыскания нотариус может досрочно снять запрет на отчуждение и зарегистрировать прекращение соответствующего обременения.

В то же время собственник не может просто обратиться к нотариусу и попросить разрешения продать квартиру раньше. Если оснований для досрочного снятия запрета нет, продать жилье можно будет только по истечении 5 лет.