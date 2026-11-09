Всего 4 тысячи гривен в месяц: какую квартиру можно снять в Киеве

В Киеве иногда появляются объявления об аренде квартир всего за 4 тысячи гривен в месяц, хотя средняя стоимость однокомнатного жилья в столице значительно выше. Однако такие дешевые квартиры могут иметь существенные недостатки, а иногда арендаторам даже предлагают самостоятельно сделать ремонт.

Какую квартиру можно снять в Киеве за 4 тысячи гривен

На жилом массиве Нивки в Киеве однокомнатную квартиру сдавали всего за 4 тысячи гривен в месяц. Жилье расположено на улице Мрии, 5а, в Святошинском районе столицы, как указано на сайте OLX Недвижимость.

Квартира площадью 32 квадратных метра, кухня – 6 квадратных метров, расположена на 5-м этаже кирпичного пятиэтажного дома 1980 года постройки.

Низкая цена была оправдана состоянием квартиры. В комнате сохранились старые деревянные окна, темные обои и мебель советских времен, в частности диван, шкаф и стол. В то же время в квартире есть газовая плита с духовкой, бойлер, балкон и смежный санузел.

Фото OLX Недвижимость

Такая арендная плата имела одно условие – владельцы ожидали, что жильцы самостоятельно сделают косметический ремонт. Ремонт можно было сделать по своему вкусу, но сколько придется потратить и вернут ли эти деньги владельцы, не уточняли.

Помимо ежемесячной платы в 4 тысячи гривен, арендаторам пришлось бы оплачивать коммунальные услуги и единовременную комиссию такого же размера.

В квартире также разрешалось проживать с домашними животными, в частности с кошками и собаками весом до 25 килограммов. Рядом с домом находятся магазины, рынок, школа, детский сад и аптеки. Также неподалеку расположены остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до станций метро "Сырец", "Дорогожичи" и "Святошин".

Напомним, осенью медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 16 тысяч гривен в месяц. Самое дешевое жилье предлагалось в Деснянском районе – примерно за 9 тысяч гривен, тогда как в Печерском цены достигали 35 тысяч гривен.