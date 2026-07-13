Третий этаж не запрещен: за что на самом деле могут оштрафовать владельца

Владельцев частных домов предупреждают о больших штрафах за третий этаж, построенный без дополнительных документов. Однако законодательство не запрещает такие дома в целом, а ответственность зависит от того, какие именно правила нарушил застройщик.

Сколько этажей можно построить по строительному паспорту

По строительному паспорту можно возводить индивидуальные жилые, садовые и дачные дома высотой не более двух этажей без учета мансарды. Общая площадь такого объекта не должна превышать 500 квадратных метров, как указано в законодательстве.

Для таких домов действует упрощенная процедура. Владельцу необходимо оформить строительный паспорт и подать уведомление о начале работ, однако полный комплект проектной документации не требуется.

В то же время два этажа и мансарда – это не предельная высота для любого частного дома. Такие параметры касаются только объектов, которые можно строить по упрощенной процедуре.

Действительно ли третий этаж запрещен

Третий полноценный этаж сам по себе не запрещен. Однако трехэтажный дом уже нельзя возводить только на основании строительного паспорта.

Для такого объекта упрощенной процедуры недостаточно – владельцу понадобится проект и полный пакет документов на строительство. Нарушение возникает тогда, когда третий этаж возводится без надлежащего оформления или вопреки согласованному проекту.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если владелец задекларировал двухэтажный дом с мансардой, но в ходе работ фактически возвел еще один полноценный этаж. Это может считаться отклонением от строительного паспорта.

Какие штрафы могут грозить владельцу

За нарушение строительных норм, работы без необходимых документов или отклонение от согласованных параметров владельца могут привлечь к ответственности.

Однако нельзя утверждать, что каждому владельцу дома с третьим этажом автоматически грозит штраф от 8 500 до 908 400 гривен.

Значительные санкции в сфере градостроительства часто касаются предпринимателей, юридических лиц, подрядчиков и других участников строительства. Для обычных граждан ответственность определяется индивидуально – в зависимости от конкретного нарушения.

Напомним, что строительство дома обычно требует значительного бюджета. В 2026 году за 40 тысяч долларов в Украине можно построить компактный одноэтажный дом без сложной крыши, панорамного остекления и дорогого фасада.

Такого бюджета также может хватить примерно на 100 квадратных метров "коробки", однако окна, утепление, коммуникации и внутренние работы придется оплачивать отдельно.