Скільки поверхів можна побудувати за будівельним паспортом

За будівельним паспортом можна зводити індивідуальні житлові, садові та дачні будинки заввишки не більше двох поверхів без урахування мансарди. Загальна площа такого об'єкта не повинна перевищувати 500 квадратних метрів, зазначається у Законодавстві.

Для таких будинків діє спрощена процедура. Власнику потрібно оформити будівельний паспорт і подати повідомлення про початок робіт, однак повний комплект проєктної документації не вимагається.

Водночас два поверхи та мансарда – це не гранична висота для будь-якого приватного будинку. Такі параметри стосуються лише об'єктів, які можна будувати за спрощеною процедурою.

Чи справді третій поверх заборонений

Третій повноцінний поверх сам по собі не заборонений. Однак триповерховий будинок уже не можна зводити лише на підставі будівельного паспорта.

Для такого об'єкта спрощеної процедури недостатньо – власнику знадобиться проєкт і повний пакет документів на будівництво. Порушення виникає тоді, коли третій поверх зводять без належного оформлення або всупереч погодженому проєкту.

Проблеми можуть виникнути й тоді, коли власник задекларував двоповерховий будинок із мансардою, але під час робіт фактично звів ще один повноцінний поверх. Це може вважатися відхиленням від будівельного паспорта.

Які штрафи можуть загрожувати власнику

За порушення будівельних норм, роботи без необхідних документів або відхилення від погоджених параметрів власника можуть притягнути до відповідальності.

Однак не можна стверджувати, що кожному власнику будинку з третім поверхом автоматично загрожує штраф від 8 500 до 908 400 гривень.

Значні санкції у сфері містобудування часто стосуються підприємців, юридичних осіб, підрядників та інших учасників будівництва. Для звичайних громадян відповідальність визначають окремо – залежно від конкретного порушення.

Нагадаємо, що будівництво будинку зазвичай потребує значного бюджету. У 2026 році за 40 тисяч доларів в Україні можна звести компактний одноповерховий дім без складного даху, панорамного скління та дорогого фасаду.

Такого бюджету також може вистачити приблизно на 100 квадратних метрів коробки, однак вікна, утеплення, комунікації та внутрішні роботи доведеться оплачувати окремо.