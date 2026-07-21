Пенопласт может испортить глинобитный дом: какую ошибку допускают владельцы

Глиняные дома нельзя утеплять по той же схеме, что и кирпичные или бетонные дома. Пенопласт в таком случае может не только не защитить стены, но и ускорить их разрушение.

Почему глиняный дом нельзя утеплять пенопластом

Глиняные стены могут впитывать влагу из грунта, особенно если в доме нет горизонтальной гидроизоляции. Чтобы такая конструкция долго служила, влага должна постепенно выходить из стен наружу, рассказал Александр Терехов на канале "Проектирование и строительство".

Пенопласт затрудняет этот процесс, поскольку закрывает фасад и не дает стене нормально высыхать в сторону улицы. В результате влага может оставаться внутри конструкции и постепенно накапливаться.

Проблему усугубляет и изменение режима отопления. После утепления владельцы обычно меньше топят, поэтому глиняные стены слабее прогреваются и медленнее сохнут. Из-за этого влажность в помещениях может повыситься, а деревянный каркас, если он есть в конструкции дома, начнет быстрее гнить.

Отдельный риск связан с цементно-песчаной штукатуркой. Глиняные стены реагируют на влагу, мороз и перепады температур, поэтому поверхность может несколько изменяться. Цементно-песчаный слой на такой основе может растрескиваться, расслаиваться и отпадать.

Если поверх неустойчивой штукатурки приклеить пенопласт, вся система может прослужить недолго. Утеплитель также рискует начать отслаиваться вместе со штукатуркой, а влага внутри стены только усилит разрушение.

В то же время сам глиняный дом способен создавать комфортный микроклимат. Для этого стены должны нормально отводить влагу, а не постоянно накапливать ее внутри.

Поэтому перед утеплением нужно сначала проверить состояние дома и выяснить, откуда в стены попадает влага. Прежде всего следует устранить источник увлажнения и дать конструкции максимально просохнуть.

В современном глиняном доме горизонтальную гидроизоляцию стоит предусмотреть еще на этапе строительства. Для утепления таких домов Александр рекомендует вентилируемый фасад, который не закрывает стену наглухо и позволяет влаге выходить наружу.

Напомним, точечная теплоизоляция одной квартиры также может нанести вред стенам многоэтажного дома. Из-за перепада температур в конструкции скапливается влага, а на границе утепленного и неутепленного участков могут появляться трещины.