Чому глиняну хату не можна утеплювати пінопластом

Глиняні стіни можуть підтягувати вологу з ґрунту, особливо якщо в будинку немає горизонтальної гідроізоляції. Щоб така конструкція довго служила, волога має поступово виходити зі стін назовні, розповів Олександр Терехов на каналі "Проєктування та будівництво".

Пінопласт ускладнює цей процес, оскільки закриває фасад і не дає стіні нормально висихати в бік вулиці. У результаті волога може залишатися всередині конструкції та поступово накопичуватися.

Проблему посилює і зміна режиму опалення. Після утеплення власники зазвичай менше топлять, тому глиняні стіни слабше прогріваються і повільніше сохнуть. Через це вологість у приміщеннях може зрости, а дерев'яний каркас, якщо він є в конструкції хати, почне швидше гнити.

Окремий ризик пов'язаний із цементно-піщаною штукатуркою. Глиняні стіни реагують на вологу, мороз і перепади температур, через що поверхня може дещо змінюватися. Цементно-піщаний шар на такій основі здатен тріскатися, розшаровуватися та відпадати.

Якщо поверх нестійкої штукатурки приклеїти пінопласт, уся система може прослужити недовго. Утеплення також ризикує почати відходити разом зі штукатуркою, а волога всередині стіни лише посилить руйнування.

Водночас сама глиняна хата здатна створювати комфортний мікроклімат. Для цього стіни мають нормально віддавати вологу, а не постійно накопичувати її всередині.

Тому перед утепленням потрібно спочатку перевірити стан будинку та з'ясувати, звідки в стіни потрапляє волога. Насамперед слід усунути джерело зволоження і дати конструкції максимально просохнути.

У сучасній глиняній хаті горизонтальну гідроізоляцію варто передбачити ще під час будівництва. Для утеплення таких будинків Олександр радить вентильований фасад, який не закриває стіну наглухо та дозволяє волозі виходити назовні.

Нагадаємо, точкове утеплення однієї квартири також може нашкодити стінам багатоповерхівки. Через різницю температур у конструкції накопичується волога, а на межі утепленої та неутепленої ділянок можуть з'являтися тріщини.