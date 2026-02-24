Муж подарил квартиру жене: кто получит квартиру после развода

Если муж подарил квартиру жене во время брака, эта недвижимость при разводе уже не будет делиться пополам. Жилье, которое оформили по договору дарения, считается личной собственностью жены.

Почему подаренная квартира не делится?

Украинское законодательство четко разграничивает общее имущество супругов и личную частную собственность, отмечается в Семейном кодексе.

К общему относится то, что приобретено во время брака за общие средства. В то же время имущество, полученное по договору дарения, автоматически переходит в статус личного.

Юристы объясняют, что сам факт брака не делает подаренную квартиру общей. Если муж добровольно заключил договор дарения и право собственности зарегистрировано на жену, он теряет имущественные права на этот объект.

Можно ли оспорить дарение?

В стандартной ситуации требовать раздела такой квартиры при разводе невозможно, объясняет юрист Сергей Богун. Суд не признает аргумент о "совместном проживании" достаточным основанием для изменения статуса имущества.

Отмена договора дарения возможна только в исключительных случаях, если будет доказано:

принуждение к подписанию договора;

обман или введение в заблуждение;

недееспособность дарителя на момент заключения сделки.

Такие обстоятельства необходимо подтвердить доказательствами в суде. Само по себе расторжение брака не влияет на действие договора дарения.

Когда суд может учесть совместные вложения?

Отдельная ситуация возникает, если после дарения супруги вложили значительные общие средства в жилье. Речь идет о капитальном ремонте, реконструкции или перепланировке, что существенно повысило рыночную стоимость квартиры.

В таком случае сторона, которая претендует на компенсацию, должна предоставить:

финансовые документы и чеки;

подтверждение источника средств;

экспертную оценку роста стоимости имущества.

Но на практике это очень трудно и судебный процесс длится годами. Суд оценивает не сам факт ремонта, а масштаб улучшений и их влияние на цену объекта.

Возможно ли мирное урегулирование?

Супруги могут самостоятельно урегулировать вопрос раздела имущества через нотариально удостоверенный договор. Это касается и случаев, когда одна из сторон добровольно соглашается передать часть прав на подаренную квартиру.

Если договоренности нет, спор рассматривается в суде с учетом договора дарения, регистрации права собственности и доказательств сторон относительно возможных вложений в имущество.

Кому принадлежит квартира после расторжения брака?